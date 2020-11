Verheiratet oder glücklich? Pinguin Rudi stellt in Wallenwil die entscheidende Frage Als Reaktion auf das Tanzverbot holte das Wallenwiler Tanz-Stadl Bauchredner Marco Knittel auf die Bühne. Christoph Heer 15.11.2020, 16.30 Uhr

Entertainer und Bauchredner Marco Knittel steht mit Pinguin Rudi auf der Bühne des Tanz-Stadls in Wallenwil. (Bild: Donato Caspari)

Entertainment vom Feinsten wurde versprochen. Unterhaltung und Entspannung, gepaart mit viel Humor und fein mundendem Käsefondue wurden geboten.

Dem Publikum gefällt an diesem Samstagabend nicht nur das Ambiente im Tanz-Stadl – in welchem auch bereits ein Hauch von Weihnachten aufwartet –, auch der Auftritt von Bauchredner und Entertainer Marco Knittel erzeugt wohlwollenden Applaus und unzählige Lacher.

Tochter und Assistentin Lara-Zoe begeistert das Publikum nicht nur mit ihrem Gesang. (Bild:Donato Caspari)

Und der heimliche Star an diesem Abend ist eindeutig Lara-Zoe. Mutig tritt sie neben ihrem Vater als Assistentin auf und singt sich in die Herzen der Zuschauer. Die Zehnjährige wickelt aber mit ihrer charmanten Art nicht nur das Publikum um den Finger. Auch die Bauchrednerpuppen ihres Vaters Marco Knittel sind hin und weg von der wohl wundervollsten Assistentin der ganzen Showszene.

Es ist Marco Knittels dritter Auftritt im Wallenwiler Dancing, mit dabei sind wiederum Niki Sonnyboy, Rudi der Pinguin oder Rolf der Schimpanse. Allesamt haben sie es faustdick hinter den Ohren. So begrüsst etwa Rudi die Besucher alle persönlich. «Hallo an alle Verheirateten… und Glücklichen. Grüezi an alle Ehrlichen… und Politiker.» Frech, witzig, satirisch und auch gnadenlos ehrlich, so kennt man die Auftritte Knittels. Seit vielen Jahren steht er auf den Bühnen der Welt, gastiert in Fernsehshows, Messen, Galas und beehrt oft auch Firmenabende oder Vereinsanlässe. Die verschiedenen Charaktere seiner Puppet-Truppe lassen keine Langeweile aufkommen, dementsprechend zügig geht auch sein Auftritt über die Bühne; schliesslich muss das Lokal auch an diesem Samstagabend um 23 Uhr schliessen – Covid-19 sei Dank.

Alternatives Programm in den kommenden Wochen

Die Betreiber des Tanz-Stadls wehren sich mit grossem Engagement dagegen, dass das Kulturelle im Hinterthurgau nicht ganz ausstirbt. Silvia Höring und Markus Treagust erarbeiteten ein Programm unter dem Motto «So en Chäs», und das hat es an den kommenden Wochenenden in sich. «Am kommenden Samstag tritt der altbekannte Salvo mit seinem mittlerweile dreissigjährigen ‹Losed Sie Frau Küenzi› auf. Am Sonntag ist dann das Duo Mölltaler Peter und Peter im Scheinwerferlicht – es herrscht Tanzverbot– und dann geht es Schlag auf Schlag weiter mit unter anderem den Partyhelden, Martina Hügi und Jan Rutishauser Comedians, drei Spassvögeln aus dem Appenzellerland und vielem mehr», sagt Markus Treagust. Alles andere als Käse also, was der Tanz-Stadl auf die Beine stellt.