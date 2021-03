VEREINSLEBEN Bündeli um Bündeli um Bündeli: Cevi sammelt in Frauenfeld rekordverdächtige 120 Tonnen Altpapier, das lange auf die Abholung warten musste Nachdem die Altpapiersammlungen in Frauenfeld coronabedingt mehrmals nicht stattfinden konnten, ist am Samstag wieder einmal eine Sammlung über die Bühne. Der Cevi hat unzählige Bündeli gesammelt. Andreas Taverner 28.03.2021, 16.40 Uhr

Fleissige Helfer werfen die Bündeli an der Verladerampe in die Eisenbahnwagen. Bild: Andreas Taverner

Gegenüber dem Regionalem Annahmezentrum Frauenfeld an der Juchstrasse hat sich als einziger Verein der Cevi für das Einsammeln des Papiers vorbereitet. Die anderen Vereine, ist von den Veranstaltern zu erfahren, seien zeitlich nicht so flexibel gewesen. Deshalb führen an diesem Samstag rund 70 Helfer des Cevi die erste Frauenfelder Altpapiersammlung seit Monaten durch. Sie werden dabei von zwölf Lieferwagen und vier Traktoren unterstützt.