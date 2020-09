«Verbessert Situation für Gewerbetreibende in der Innenstadt in keiner Art und Weise»: Sorgen um öffentliche Parkplätze im Frauenfelder Zentrum Ein Vorstoss im Gemeinderat verlangt Details über öffentliche Parkplätze in der Innenstadt. Demnach verschwinden zuletzt zu viele öffentliche Parkplätze ohne Gegenmassnahmen für den Motorisierten Individualverkehr. Samuel Koch 07.09.2020, 16.30 Uhr

Auf dem Oberen Mätteli parkieren tagtäglich Dutzende Autofahrer. Bild: Donato Caspari,

4. Dezember 2018

Frauenfeld Sie verschwinden laufend und stillschweigend, die öffentlichen Parkplätze in der Frauenfelder Innenstadt. So schreibt es SVP-Gemeinderat Romeo Küng in seiner Einfachen Anfrage «Ohne Parkplätze keine Kunden, ohne Kunden keine Gewerbetreibende, ohne Gewerbetreibende keine belebte Innenstadt», die er kürzlich eingereicht hat.