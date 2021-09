Thurgau: Vereine habe Mühe, Veranstaltungen zu planen

Thurgau «Wir setzen alles daran, den Anlass durchführen zu können»: Vereine planen Unterhaltungen trotz Unsicherheiten Der Herbst ist für viele Vereine die anstrengendste, aber auch die schönste Zeit. Die Unterhaltungen stehen vor der Tür und es wird geprobt und für den Anlass geplant. Doch dieses Jahr ist die Planung wegen der Pandemie nicht ganz einfach. Robin Bernhardsgrütter 20.09.2021, 04.50 Uhr

Die diesjährige Müllheimer Turnunterhaltung ist einiges schwieriger zu planen als jene von 2016. Bild: PD

Für Organisatoren ist die Planung einer Veranstaltung im Moment eine Herkulesaufgabe. Schutzkonzepte, eine aufwendige Planung und viel Flexibilität sind zurzeit das A und O auf dem Weg zur Durchführung. Nebst den Grossveranstaltungen ist auch die Planung von kleineren Festen, Unterhaltungen oder Führungen schwieriger geworden. Zurzeit stecken gerade viele Vereine in der finalen Planungsphase für Unterhaltungen im Herbst.

Turnen vor Publikum im November hoffentlich möglich

In Müllheim soll am 6. und 13. November die Turnunterhaltung der Turnenden Vereine stattfinden. «Die Situation ist natürlich schwierig», sagt Kai Knup, Präsident des Turnverein Müllheim. Man habe schon letztes Jahr mit der Planung begonnen und musste die Unterhaltung dann wegen der Coronabeschränkungen absagen. Knup sagt:

«Wenn man das letzte Jahr als Vergleich nimmt, dann sieht es für den November nicht optimal aus. Doch mit dem 3-G-Konzept sollte die Turnunterhaltung 2021 möglich sein. So planen wir zurzeit auch und setzen alles daran, dass wir eine Unterhaltung durchführen können.»

Wie im November das Schutzkonzept aussehen wird, das ist noch offen. Doch die Unsicherheiten sind da. Auch weil mit der «Crazy Night Müllheim», die jedes Jahr am 31. Juli mehr als 4000 Besucher anlockt, schon eine Veranstaltung des Turnvereins kurzfristig abgesagt werden musste.

Auch die Musik soll auf die Bühne zurückkehren

Auch Musikvereine proben wieder und möchten Musikunterhaltungen aufführen. Nachdem es lange nicht möglich war, zusammen zu spielen, so freut sich nun auch der Musikverein Kradolf-Schönenberg mit seinem Präsidenten Mario Testa auf den 7. November. Dann nämlich soll ihr Kirchenkonzert über die Bühne gehen.

Mario Testa, Präsident des Musikvereins Kradolf-Schönenberg. Reto Martin

«Wir haben aus dem letzten Jahr, mit einer abgesagten Unterhaltung im Frühling und einem abgesagten Kirchenkonzert im Herbst, gelernt. Wir planen kurzfristig, wir proben, aber wir bleiben flexibel», sagt der Präsident des Musikverein Kradolf Schönenberg Mario Testa. Sie wollen abwarten, was in den nächsten Wochen passiert und ihre Proben so weit normal weiterführen.

Ob die Stimmung gleich ist wie immer, ist ungewiss

Klar ist, dass es keine Unterhaltung sein wird wie in den letzten Jahren. Schutzkonzepte und gewisse Bedenken in der Bevölkerung gegenüber solchen Veranstaltungen sind allgegenwärtig. Doch die Vereine betreiben einen sehr grossen Aufwand, um die Normalität zurückzubringen und die Leute die Show geniessen zu lassen. «Es wird bestimmt eine tolle Stimmung sein. Mit was für einem Konzept, das werden wir sehen», sagt der Müllheimer Kai Knup.

Bilder vom Kirchenkonzert des Musikvereins Kradolf-Schönenberg 2018. PD

Auch Mario Testa ist zuversichtlich. «Wir haben am 20. August bereits einen Anlass durchgeführt und kurz musiziert, dabei kamen viele Leute zuhören und ein Bier trinken. Die Leute wollen das und die Stimmung wäre gut, da bin ich mir sicher.» Wichtig sei es aber flexibel zu bleiben und die Situation so hinzunehmen, wie sie kommt.

Der STV Sonterswil machte es mit seiner Turnshow vor

Im Juli veranstalteten die Turnenden Vereine in Sonterswil ihre Turnshow unter freiem Himmel und zeigten, dass solche Unterhaltungen auch während einer Pandemie gehen. «Die Zuschauer und auch wir organisierende Vereine waren hellbegeistert», sagt Manuela Inauen, Präsidentin der Turnerinnenriege Sonterswil. «Wären da nicht die Turnfeste im Sommer, würden wir das jedes Jahr so machen.»

Die Turnshow war allerdings unter anderen Bedingungen über die Bühne gegangen. «Wir haben unsere Turnshow bewusst auf den Sommer genommen, weil im Herbst die Unsicherheit bezüglich Einschränkungen grösser ist», sagt Inauen. Sie hätten aber ein sehr gutes Feedback bekommen von allen.

Die Situation ist nun mit der Zertifikatspflicht in vielen Innenräumen eine andere wie im Juli. Ob die Vereine aus dieser Regelung einen Vorteil ziehen und so ohne Maskenpflicht und Abstandsregel eine Unterhaltung durchführen oder ob es für sie ein Nachteil ist, wird sich zeigen.