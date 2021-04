Veranstaltungen Die Kulturbühne trotzt der Pandemie – mit 23 Anlässen im Hinterthurgau Einige Anlässe sind zwar abgesagt oder verschoben. Dennoch sorgt die zweite Ausgabe der Kulturbühne für ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen. Roman Scherrer 30.04.2021, 16.25 Uhr

Das Amadé-Quintetts tritt im Rahmen der Kulturbühne im Kloster Fischingen auf. Das Konzert wird per Livestream übertragen. Bild: PD

Sie sind in dieser Zeit ein seltenes Gut geworden, die Kulturveranstaltungen. Dem entgegen wirkt momentan die zweite Ausgabe der Kulturbühne. Mit mehr als 50 Anlässen in der Region Wil trotzt sie der Pandemie. 23 Anlässe davon gehen in neun Hinterthurgauer Gemeinden über die Bühne, nicht bloss vier, wie diese Zeitung kürzlich fälschlicherweise berichtete.