Abendunterhaltung der Musikgesellschaft Uesslingen ist ein Erfolg

Veranstaltung Ferienstimmung in Uesslingen: Die Musikgesellschaft lädt zur Abendunterhaltung in der dekorierten Turnhalle ein An zwei Abenden unterhält die Musikgesellschaft Uesslingen ein volles Haus. Über 20 Musikanten sind am Anlass beteiligt. Sie ernten lauten Beifall. Manuela Olgiati 14.11.2021, 16.38 Uhr

Nina Wägeli und Helen Indra spielen Alphorn. Bild: Manuela Olgiati

Die Turnhalle ist mit Schlauchboot und Camperutensilien dekoriert. Dazu beste musikalische Unterhaltung. Ein buntes Programm an zwei Abenden und volle Zuschauerreihen in der Turnhalle Uesslingen sind ein Genuss. Die Musikgesellschaft Uesslingen zeigte sich am Wochenende an ihren Unterhaltungen «Camping Thur-Blick» in Spiellaune und mit Humor. Schon der Empfang ist angenehm. Mit einem Glas Iselisberger setzen sich die Gäste an ihre Plätze.

Ursi Rieser, Präsidentin Musikgesellschaft Uesslingen. Bild: Manuela Olgiati

Präsidentin Uris Rieser hatte zum Campingluftschnuppern eingeladen. Der harmonische Auftakt glückt mit «Müeti, liebs Müeti». Dynamisch und schwungvoll zog sich der rote Faden durch das Programm. Die Premiere meisterte die neue Dirigentin Tanja Gall mit Bravour. Sie verstand es, ihre Musikanten auf diese abwechslungsreiche musikalische Reise mitzunehmen. Zwischen den einzelnen Musikstücken unterhielt das Theaterduo Evi Epper und Thomas Ankele. Nach Ruhe suchend wird das Duo ständig von Campingnachbarn gestört. Die Rollen spielen Musikanten aus den eigenen Reihen. Deren 23 geben im Alter zwischen 23 und 70 Jahren geben das Stück «Polo’s Best» zum besten.

Publikum fordert Zugabe

Eigentlich wartet das Theaterduo nur auf das Schweizer Fest, doch erst kündigt es den «Schneewalzer» und den «Rag from Aegeri» an. Nach der zweiten Pause führt die Trompeterin Marina Rieser als Moderatorin charmant durch den volkstümlichen Teil. Zu «The Spirit of Alphorn» treten Nina Wägeli und Helen Indra mit ihren Instrumenten ganz vorne auf die Bühne. Mit «Bella Ciao» verabschiedet sich die Uesslinger Musik. Der Applaus am Schluss ist so gross, dass drei Zugaben folgen.