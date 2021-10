Nach 16 Jahren findet in Balterswil wieder ein Kürbisfest statt

Veranstaltung Das erste Kürbisfest seit 2005: Der Damenturnverein aus Bichelsee-Balterswil lässt den Traditionsanlass wieder aufleben Vor 16 Jahren fand das bis dato letzte Kürbisfest in Balterswil statt. Am Wochenende vom 9. und 10. Oktober feiert der einstige Traditionsanlass seine Neulancierung – mit Kürbissuppe und allem, was dazugehört. Christoph Heer 07.10.2021, 04.10 Uhr

Am Balterswiler Dorfeingang wird auf die Neulancierung des Kürbisfest vom kommenden Wochenende aufmerksam gemacht. Bild: PD

Am kommenden Wochenende lässt Balterswil sein traditionelles Kürbisfest wieder aufleben. Was im Jahr 2005, damals noch bei Familie Holenstein, seinen Lauf nahm, verschwand leider plötzlich aus der Dorfagenda. Der Damenturnverein (DTV) hat nun ein «neues» Kürbisfest organisiert - nicht nur für Balterswil, sondern für die ganze Region.

Ein junges und motiviertes Organisationskomitee des Damenturnvereins Balterswil, DTV, hat sich längst formiert. Aktuell befindet sich das Organisationskomitee des Damenturnvereins in den letzten Vorbereitungen. Festwirtschaft, Finanzen, Personal, Sekretariat, Sponsoring, Medien und Verkehr, alle Ressorts konnten besetzt werden. Doch wie kommt ein Damenturnverein dazu, ein solches Fest wieder ins Leben zu rufen? OK-Präsidentin Cindy Weibel erklärt:

«Das Kürbisfest hat in der Gemeinde Bichelsee-Balterswil bereits Tradition.»

Man hoffe, dass das Event mit derselben Strahlkraft aufwarten könne, die es vor 16 Jahren so besonders machte.

Lützelmurg ersetzt Bauernhof

Während in den früheren Jahren das Kürbisfest auf dem Bauernhof von Familie Holenstein stattgefunden hat, wechselt nun der Schauplatz auf das Areal des Schulzentrums Lützelmurg. «Natürlich wäre das ganz spezielle Hof-Ambiente passender, nichtsdestotrotz versuchen wir aber durch unser Dekorationsteam eine angenehme und ansprechende Location zu gestalten», sagt Weibel und erklärt zugleich, was denn alles im Angebot stehen wird. «Wir bieten unterschiedlichste, feine Kürbisspezialitäten an und natürlich auch andere Angebote wie Pommes frites und Würste vom Grill fehlen nicht. Für unsere kleinen Gäste wird eine Hüpfburg aufgestellt und es gibt ein Päckli- und ein Kürbisfischen mit Überraschungsinhalten.»

Damit alles ausnahmslos gelingt, sind viele aktive Turnerinnen aus der gesamten Riege tatkräftig mit dabei. Mit viel Herzblut wollen sie sich um die Besucher kümmern und möglichst keinen Wunsch unerfüllt lassen. Weibel sagt:

«Was uns freut ist natürlich die Tatsache, dass auch zahlreiche männliche Helfer mittun. Das sind meist die Partner unserer Frauen.»

Sie freut sich insbesondere auf das gemütliche Beisammensein, eine tolle Stimmung «und natürlich auf die feine Kürbissuppe.» Am Kürbisfest selbst gilt die Covid-Zertifikatspflicht, «als Alternative bieten wir aber auch Take-away an. Denn es liegt uns wirklich am Herzen, dass bei uns alle willkommen sind», sagt die OK-Präsidentin.