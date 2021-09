Chilbistimmung in Wängi: Der Herbstmarkt ist ein Erfolg

Veranstaltung Chilbistimmung in Wängi: Nicht nur die Besucher erfreuten sich am Herbstmarkt Vergangenes Jahr fiel der Herbstmarkt in Wängi wegen der Coronapandemie aus. Dieses Jahr sind die Gewerbler und Vereine umso glücklicher, dass sie ihre Produkte und Dienstleistungen wieder präsentieren dürfen. Maya Heizmann 19.09.2021, 16.45 Uhr

Die Büchsen fallen: Die Kinder freuen sich über die klassische Jahrmarktattraktion der Cevi Jugendorganisation. Bilder: Maya Heizmann

Bummeln, flanieren, schlendern, an den Ständen «lädele», Neues und Altbewährtes entdecken, viele Leute und Bekannte treffen, plaudern, in einem der Beizlis etwas Feines essen und trinken: Das alles und viel mehr bot am Samstag der Wängemer Herbstmarkt. Und das Wichtigste: Das Wetter spielte mit.