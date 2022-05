Markus Matti in Primarschulbehörde Rickenbach gewählt

Rickenbach Die Vakanz in der Schulbehörde ist wieder besetzt In der Ersatzwahl vom Sonntag wählten die Rickenbacher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Markus Matti in die Primarschulbehörde. Zudem segneten sie die drei kommunalen Vorlagen ab. Olaf Kühne 15.05.2022, 16.29 Uhr

Markus Matti komplettiert die Primarschulbehörde.

Nachdem Andreas Bommer seinen Rücktritt aus der Rickenbacher Primarschulbehörde per Ende Schuljahr eingereicht hatte, kam es am Sonntag zu einer Ersatzwahl. Einziger Kandidat hierfür war Markus Matti, der den Einzug ins Gremium auch mit einem klaren Resultat schaffte: Von 301 gültigen Wahlzetteln enthielten 279 Mattis Namen. Indes muss er sich mit einer tiefen Stimmbeteiligung begnügen. Gerade mal 20,7 Prozent der Rickenbacher Stimmberechtigten interessierte sich an diesem eidgenössischen Abstimmungswochenende für ihre Schulbehörde.