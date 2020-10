Uttwiler Unternehmer sucht sein Glück im Nachbarkanton, weil er im Thurgau keine Bürgschaft erhält

Fredy Iseli hat den Sitz seiner Firma nach Schaffhausen verlegt. Sein Bausystem hat er vereinfacht. Jetzt hat er auch noch ein neues Projekt im Köcher. Markus Schoch 21.10.2020, 04.30 Uhr

Fredy Iseli im Eingang eines der neuen Häuser in Uttwil. Bild: Donato Caspari

Es geht vorwärts, aber viel langsamer, als es sich Fredy Iseli erhofft hat. Er hat kürzlich in Uttwil an der Hauptstrasse ein weiteres, vierteiliges Reihenhaus mit Solarpanels an der Fassade gebaut und sucht jetzt Mieter dafür. In Heiden und Felben-Wellhausen sind weitere Objekte in Planung beziehungsweise stehen kurz vor der Ausführung. Der Architekt sagt: