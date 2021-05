Urteil Tägerwiler Badimörder wird nicht verwahrt: Das Thurgauer Obergericht zerzaust das psychiatrische Gutachten Ein ehemaliger Zahntechniker, der auf Teneriffa als Barmann arbeitete, wird vom Thurgauer Obergericht wegen Mordes an seiner Freundin zu 16 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Gestützt auf ein neues psychiatrisches Gutachten verzichtet es auf eine Verwahrung. Thomas Wunderlin 18.05.2021, 18.22 Uhr

Der Prozess fand am Thurgauer Obergericht statt. Bild: Reto Martin

Am Pfingstsamstag vor fünf Jahren erschlug ein damals 59-jähriger Deutscher bei der Tägerwiler Seerhein-Badeanstalt seine 38-jährige Freundin und warf die Leiche ins Wasser. Das Thurgauer Obergericht bestätigt in seinem am Dienstag veröffentlichten Urteil den Schuldspruch wegen Mordes des Bezirksgerichts Kreuzlingen.

Der gelernte Zahntechniker, der in Teneriffa in einer Bar arbeitete, erhält eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren. Im Unterschied dazu hatte das Bezirksgericht auf lebenslänglich entschieden. Laut Obergericht ist sein Verschulden «nicht als sehr schwer zu gewichten, sondern als mittelschwer bis schwer».



Testosteronabfall im Alter reduziert Rückfallrisiko



Das Obergericht unter Leitung von Präsidentin Anna Katharina Glauser Jung verzichtet auch auf eine Verwahrung nach der abgebüssten Strafe. Zur Begründung stützt es sich auf ein 2020 erstelltes Gutachten des Herisauer Psychiaters Thomas Knecht, wonach keine Massnahme erforderlich sei.

Knecht attestiert dem Deutschen volle Schuldfähigkeit, ausserdem Gemütskälte, mangelnde Empathie und Manipulativität. Angesichts des Vitalitätsschwundes und des Testosteronabfalls im höheren Lebensalter nehme das Risiko einer neuen Tat ab.

Gemäss Obergericht fällt bezüglich Wirkungsprognose ins Gewicht, dass der Berufungskläger nach einer allfälligen bedingten Entlassung ein fortgeschrittenes Alter von 70 Jahren oder mehr erreicht haben werde.

Das Bezirksgericht hatte sich demgegenüber auf ein Gutachten des Kompetenznetzwerks Forensische Psychologie AG von 2017 gestützt. Dieses stufte das Risiko eines erneuten Tötungsdelikts langfristig als hoch ein.

Gutachter gingen von Schuldsprüchen aus

Das Gutachten leidet aber laut Obergericht «an offensichtlichen Mängeln, welche die Grundannahmen der Begutachtung betreffen und die Ergebnisse beeinflussen», weshalb es «nicht verwertbar» sei.

Zum einen hatten die Gutachter frühere Strafverfahren wegen Vergewaltigung und Brandstiftung erwähnt. Wegen dieser Vorwürfe ist der Deutsche jedoch nicht vorbestraft.

Die Gutachter gingen ausserdem davon aus, dass das Mordgeschehen in der Tägerwiler Badeanstalt gemäss Anklage erstellt sei. Sie interpretierten das Tatmuster als Ausdruck einer «kaltblütig emotionalen Persönlichkeit, wobei der deutliche Emotionsmangel in der Leugnung der Tat» in Erscheinung trete. Der Deutsche «neige zu Regelverletzungen wegen finanzieller Motive».

Der Berufungskläger unterstehe aber keiner Mitwirkungs- oder Aussagepflicht, kommentiert das Obergericht. «Zwar hat sich im Berufungsverfahren der Tatvorwurf bewahrheitet, zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung war dieser jedoch bestritten.» Und weiter:

«Problematisch ist insbesondere, dass das Gutachten den Widerruf des

Geständnisses als Ausdruck psycho-pathologischer Charakterzüge auffasst.»