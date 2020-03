Analyse Urs Martin – ein Regierungsrat auf Bewährung Wird Urs Martin die Politik positiv aufmischen? Eine Analyse zur Thurgauer Regierungsratswahl. Christian Kamm 17.03.2020, 05.20 Uhr

Geschafft: Urs Martin zieht in die Thurgauer Regierung ein mit 864 Stimmen Vorsprung auf Ueli Fisch. Reto Martin

Der neue Thurgauer Regierungsrat Urs Martin ist ein Mann der knappen Wahlresultate. Schon an der SVP-Nominierungsversammlung im vergangenen November lieferte er sich mit seinem parteiinternen Konkurrenten Urs Schrepfer ein Fotofinish. Schliesslich konnte sich Martin mit 115 gegen 108 Stimmen hauchdünn durchsetzen.

Ganz so knapp wurde es an diesem Wahlsonntag nicht. Aber angesichts der viel grösseren Stimmenzahlen sind auch die wenigen Hundert Stimmen Vorsprung, die Urs Martin schliesslich vor Herausforderer Ueli Fisch von den Grünliberalen ins Ziel retten konnte, ein Hitchcock-Finale. Ganze 864 Stimmen fehlten zur Sensation. Und das wäre es ohne Zweifel gewesen, wenn sich der Regierungsratskandidat der mit Abstand mächtigsten Thurgauer Partei dem unermüdlichen Kämpfer einer Kleinpartei hätte beugen müssen.

Das sind die 130 Neugewählten im Thurgauer Grossen Rat:

Martin Salvisberg, SVP, bisher Stephan Tobler, SVP, bisher Melanie Zellweger, SVP, neu (rückt für den in den Regierungsrat gewählten Urs Martin nach, sofern sie die Wahl annimmt) Egon Scherrer, SVP, bisher Walter Knöpfli, SVP, bisher Jürg Wiesli, SVP, bisher Josef Arnold, SVP, bisher Konrad Brühwiler, SVP, bisher Ralph Wattinger, SVP, neu Daniel Vetterli, SVP, bisher Andreas Wirth, SVP, bisher Mathias Tschanen, SVP, bisher Hermann Lei, SVP, bisher Paul Koch, SVP, bisher Robert Zahnd, SVP, bisher René Gubler, SVP, bisher Gottfried Möckli, SVP, bisher Roger Forrer, SVP, neu Eveline Bachmann, SVP, neu Severine Hänni, SVP, neu Petra Kuhn, SVP, bisher Aline Indergand, SVP, bisher Judith Ricklin, SVP, bisher Urs Schär, SVP, bisher Denise Neuweiler, SVP, neu Martin Stuber, SVP, bisher Jürgen Häberli, SVP, bisher Thomas Thalmann, SVP, bisher Kurt Baumann, SVP, bisher Urs Schrepfer, SVP, bisher Stefan Mühlemann, SVP, neu Ruedi Bartel, SVP, bisher David Zimmermann, SVP, bisher Cornel Inauen, SVP, bisher Vico Zahnd, SVP, bisher Willy Nägeli, SVP, bisher Pascal Schmid, SVP, bisher Ruedi Zbinden, SVP, bisher Hans Eschenmoser, SVP, bisher Isabelle Altwegg, SVP, bisher Andreas Zuber, SVP, bisher Max Brunner, SVP, bisher Hans Stark, SVP, bisher Maja Brühlmann Zwahlen, SVP, neu Heinz Keller, SVP, neu Oliver Martin, SVP, neu Daniel Eugster, FDP, bisher Gabriel Macedo, FDP, neu Viktor Gschwend, FDP, bisher Brigitte Kaufmann, FDP, bisher Anders Stokholm, FDP, bisher Kristiane Vietze, FDP, bisher Jörg Schläpfer, FDP, bisher Ruth Kern-Brüschweiler, FDP, bisher Martina Pfiffner-Müller, FDP, neu Cornelia Zecchinel, FDP, bisher René Walther, FDP, bisher Beat Rüedi, FDP, bisher Beat Pretali, FDP, bisher Cornelia Hasler-Roost, FDP, bisher Bruno Lüscher, FDP, bisher Max Vögeli, FDP, bisher Heidi Grau-Lanz, FDP, bisher Andreas Opprecht, FDP, bisher Dominik Diezi, CVP, bisher Norbert Senn, CVP, bisher Käthi Zürcher-Eberle, CVP, bisher Jürg Marolf, CVP, neu Maja Bodenmann, CVP, bisher Katharina Bünter-Hager, CVP, bisher Christoph Regli, CVP, bisher Hans Feuz, CVP, bisher Marianne Raschle, CVP, bisher Alex Frei , CVP, bisher Josef Gemperle, CVP, bisher Sabina Peter Köstli, CVP, bisher Gallus Müller, CVP, bisher Peter Bühler, CVP, bisher Franz Eugster, CVP, bisher Simon Wolfer, CVP, bisher Corinna Pasche-Strasser, CVP, bisher Petra Merz-Helg, CVP, neu Didi Feuerle, Grüne, bisher Sandra Reinhart, Grüne, neu Karin Bétrisey, Grüne, bisher Gina Rüetschi, Grüne, bisher Mathis Müller, Grüne, bisher Simon Vogel, Grüne, neu Simon Weilenmann, Grüne, neu Peter Dransfeld, Grüne, bisher Brigitta Engeli, Grüne, bisher Jost Rüegg, Grüne, bisher Toni Kappeler, Grüne, bisher Beni Braun, Grüne, bisher Isabelle Vonlanthen-Specker, Grüne, neu Brigitta Hartmann, Grüne, bisher Cornelia Hauser, Grüne, neu Marina Bruggmann, SP, bisher Jakob Auer, SP, bisher Martin Nafzger, SP, bisher Alban Imeri, SP, bisher Marianne Sax, SP, bisher Barbara Dätwyler, SP, bisher Christine Steiger, SP, bisher Christian Koch, SP, bisher Nina Schläfli, SP, bisher Edith Wohlfender-Oertig, SP, bisher Elina Müller, SP, bisher Barbara Müller, SP, bisher Turi Schallenberg, SP, bisher Sonja Wiesmann, SP, bisher Hanspeter Heeb, GLP, bisher Stefan Leuthold, GLP, bisher Nicole Zeitner, GLP, neu Christina Pagnoncini, GLP, bisher Reto Ammann, GLP, bisher Robert Meyer, GLP, bisher Ueli Fisch, GLP, bisher Jorim Schäfer, GLP, neu Doris Günter, EVP, bisher Elisabeth Rickenbach, EVP, bisher Roland Wyss, EVP, bisher Rudolf Bär, EVP, bisher Mathias Dietz, EVP, neu Hansjörg Haller, EVP, bisher Daniel Frischknecht, EDU, bisher Christian Mader, EDU, bisher Iwan Wüst, EDU, bisher Peter Schenk, EDU, bisher Lukas Madörin, EDU, bisher

So oder so: Diese Wahl wird in die Geschichtsbücher eingehen. Denn Ausmarchungen um Thurgauer Regierungssitze hatten in den letzten Jahrzehnten in der Regel so wenig mit Hitchcock zu tun wie ein Roman von Rosamunde Pilcher. Die drei neuen Kandidaten – Urs Martin, Ueli Fisch und die Grüne Karin Bétrisey – machten aus einer oft als Inthronisierung verlaufenden Regierungsratswahl eine echte Wahl. Mit allem, was dazu gehört. Dazu gehören muss.

Ihren Anteil beigesteuert hat aber auch die SVP selbst. Sie wählte mit Kandidat Urs Martin das Risiko. Und hat nun tatsächlich Nervenkitzel geerntet. (Ob das parteiinterne Drehbuch das tatsächlich so vorgesehen hat, sei einmal dahingestellt.) Aber die SVP-Delegierten mussten sich bewusst sein, dass ihr Kandidat ausserhalb der eigenen Partei kein Selbstläufer sein wird. So sehr Urs Martin innerhalb der SVP für die von der nationalen Partei geprägte Zukunft steht, für den Politikstil, wie ihn der SVP-Übervater einer ganzen Generation von Parteigängern eingeimpft hat, so schwer vermittelbar ist dieses Politikmodell im eher auf Ausgleich ausgelegten Thurgau. Und dieser steht, wie das Wahlergebnis vom Sonntag zeigt, auch bei den Wählerinnen und Wählern weiterhin hoch im Kurs. In die Thurgauer Regierung wird niemand um des Streites willen gewählt. Sondern um hartnäckig, aber konziliant und mit viel Fingerspitzengefühl den grössten gemeinsamen Nenner herauszudestillieren.

Jetzt muss auch Urs Martin zeigen, dass er das kann. Macht er dort weiter, wo er im Wahlkampf aufgehört hat, dann könnte der Thurgau noch viel Freude am jüngsten Transfer in die Kantonsregierung haben. Dann wird er einen jung-dynamischen Politiker erleben, welcher der oft etwas verschnarchten Thurgauer Politik nur guttun kann. Dann wird Martin den Kanton in positivem Sinne aufmischen. Er wird für Transparenz sorgen, wo im Regierungsgebäude bis anhin notorisch der Deckel drauf gehalten wird, und dabei auf seine unbestrittene Stärke setzen: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.

Gelingt Martin diese Selbstdomestizierung, die er im Wahlkampf so mustergültig vorgelebt hat, auf Dauer aber nicht, wird es in absehbarer Zeit mächtig krachen im Regierungsgebälk. Denn auf die brachiale Brillanz eines Einzelkämpfers, der jeden vor den Kopf stossen würde, der sich ihm in den Weg stellte, wäre dieses Kollegium überhaupt nicht vorbereitet. In diesem Fall könnte dann nur noch eines helfen – die nächsten Wahlen.