«Der Coronapandemie geschuldet»: Thurgauer Kritiker neuer Verwaltungsstellen muss selber neue Stellen schaffen Urs Martin kritisierte als Kantonsrat das Personalwachstum in der kantonalen Verwaltung. Als Regierungsrat schafft er neue Stellen – befristete. Wie geht er damit um? Was sagt er zum latenten Vorwurf, dass befristete Stellen vielfach in unbefristete umgewandelt werden? Sebastian Keller 04.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Desinfektionsmittel und separate Eingänge gehören seit Beginn der Coronapandemie dazu. Bild: Andrea Stalder

Das Amt für Gesundheit sucht eine stellvertretende Kantonsärztin oder einen stellvertretenden Kantonsarzt. Beschäftigungsgrad: 70 bis 100 Prozent. Die Stelle ist laut Inserat auf ein Jahr befristet. Unlängst gab der Kanton bekannt, eine Fachstelle Covid-19 geschaffen zu haben. Auch diese Stelle: befristet.

Beide Stellen sind im Department für Finanzen und Soziales von SVP-Regierungsrat Urs Martin angesiedelt. Als Kantonsrat schielte er immer mit einem kritischen Auge auf die Stellenentwicklung der Verwaltung. Dass die Regierung detailliert Zeugnis über die Stellensituation ablegen muss: Per Vorstoss von Urs Martin und seiner Parteikollegin Aline Indergand erwirkt.

Regierungsrat Urs Martin (SVP). Bild: Andrea Stalder

In der Debatte – Martin war bereits Regierungsrat – wurde verschiedentlich Kritik laut: Befristete Stellen hätten die Eigenschaft, in unbefristete umgewandelt zu werden. Und damit die Staatskasse dauerhaft zu belasten. GLP-Kantonsrat Ueli Fisch nahm in der Grossratsdebatte im Mai das Wort «klammheimlich» in den Mund.

Nun stellt sich die Frage: Schafft nun der ehemalige Kritiker Urs Martin ungehemmt neue Stellen?

«Durchhaltefähigkeit sicherstellen»

Auf Anfrage begründet er die beiden Stellen mit der Coronapandemie. «Gerade beim kantonsärztlichen Dienst müssen wir die Durchhaltefähigkeit sicherstellen.» Seit einem halben Jahr sei dieser permanent im Einsatz. «Das ist ein Siebentagebetrieb»,sagt der Regierungsrat.

Die Aufgaben im Zusammenhang mit Corona – Contact-­Tracing, Quarantäneüberwachung– seien zu den bereits vorhandenen dazugekommen. Zu nennen sind etwa die Berufsausübungsbewilligungen oder das Kostengutsprachewesen. Deshalb die Suche nach einer weiteren Stellvertretung für die Kantonsärztin.

Bei dieser Stelle sei– wie auch bei der Fachstelle Covid-19 – keine Umwandlung in eine unbefristete geplant. Martin sagt:

«Wir verlängern die Anstellungen nur, wenn wir sie wirklich brauchen.»

«Aber», fügt er an, «es ist meine Verantwortung als Gesundheitsdirektor, Kapazitäten und Ressourcen zu beschaffen, um die Pandemie zu bewältigen.»

Entwicklung wird kritisch betrachtet

Ueli Fisch, GLP-Fraktionschef im Thurgauer Grossen Rat. Bild: Urs Bucher

GLP-Kantonsrat Ueli Fisch, der die Stellenentwicklung kritisch begleitet, sieht die befristeten Stellen als «gut begründet». «Das ist der Lage geschuldet», sagt Fisch.

«Urs Martin hat sich sicher dreimal überlegt, bevor er die Stellen geschaffen hat.»

Dennoch fordert Fisch, dass die Regierung ausweist, wie viele Coronastellen geschaffen wurden. Wegen des Sonderkredits sei dies wohl ohnehin notwendig. Fisch: «Wenn sie es nicht macht, würde man das mit einem Vorstoss fordern.»

Mit welcher Kasse die befristete Stelle im kantonsärztlichen Dienst finanziert wird, ist noch nicht geklärt. Die Fachstelle Covid-19 wird über den genannten Sonderkredit finanziert, sagt Urs Martin. Er kündigt an, dass man bei der Budgetbotschaft erkennen werde, «dass der Kanton insgesamt grösste Zurückhaltung bei der Schaffung neuer Stellen an den Tag legen wird».

Ein Prozent Stellenwachstum pro Jahr

Der von Martin geforderte Bericht zur Stellenentwicklung brachte ans Licht, dass die Verwaltung jedes Jahr um ein Prozent wächst. Die Regierung verweist in diesem Zusammenhang jeweils auf eine Kennzahl: Der Kanton beschäftigt weniger als zehn Mitarbeiter pro 1000 Einwohner. Und dieser tiefe Wert sei seit Jahren stabil.

Ende 2019 belief sich der Personalbestand auf 3961 Mitarbeitende. Für 2020 budgetierte der Kanton fast 45 befristete Stellen. Das war in einer Zeit, wo man bei Corona noch an ein mexikanisches Bier dachte.