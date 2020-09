Porträt Urs Bachmanns Schlusspfiff: Der Aadorfer steht nach 40 Jahren vor seinem letzten Fussballspiel als Unparteiischer In über 1000 Fussballspielen war der Aadorfer Urs Bachmann als Schiedsrichter im Einsatz. Dabei hat er einiges erlebt. Am kommenden Freitag leitet er seine letzte Partie. Kurt Lichtensteiger 08.09.2020, 16.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Aadorfer Urs Bachmann steht am 11. September nach über 40 Jahren zum letzten Mal als Schiedsrichter auf dem Fussballfeld. Bild: Kurt Lichtensteiger

Der Aadorfer Urs Bachmann ist in Fussballkreisen bekannt und wird mit «UB» angesprochen. Eine Anlehnung an seinen älteren Bruder Thomas Bachmann, der mit dem Kürzel «TB» sozusagen die Vorreiterrolle einnahm. Fast wie eine Marke zu einem Begriff geworden ist indessen «UB».

Der 62-Jährige hat ein selbstbewusstes Auftreten, hat eine lockere Zunge, ist zugänglich und extravertiert. Seine Fussballerkollegen decken ihn mit weiteren Attributen ein: humorvoll, verlässlich, spontan, ehrlich und kollegial. Eigenschaften also, die ihm geholfen haben, sich als Unparteiischer im Fussball durchzusetzen.

Galt nicht als begnadeter Techniker

Natürlich hat er in seiner Jugend leidenschaftlich Fussball gespielt: Begonnen beim SC Aadorf als 13-jähriger C-Junior, damals noch in der untersten Juniorenkategorie. Immerhin brachte er es bis in die Erste Mannschaft, beim SC Aadorf in der 3. Liga und für zwei Jahre beim FC Elgg. Er galt allerdings nicht als begnadeter Techniker, sondern weit eher als Flankengott und Schwalbenkönig.

Weil der SC Aadorf nicht genügend Schiedsrichter melden konnte, liess sich der damals 20-jährige gelernte Konditor-Confiseur dazu überreden, die Tätigkeit auf absehbare Zeit auszuüben. Wie er damals betonte:

«Dem Verein zuliebe.»

Dies allerdings mit der Auflage, nur am Freitag zu pfeifen. Übers Wochenende wollte er selbst dem runden Leder nachjagen.

Der dritte Kreuzbandriss bringt das Aus

Erst mit 30 Jahren, als er zum dritten Mal einen Kreuzbandriss beklagen musste, setzte er voll auf die Schiedsrichterkarriere, die in der Leitung von 2.-Liga-Spielen gipfelte. Den eingeschlagenen Weg hat der Verkaufsberater im Lebensmittelhandel bis heute nie bereut.

Von den über 1000 geleiteten Spielen – oft waren es an Samstagen und Sonntagen Doppeleinsätze – hätte er vieles zu erzählen. Zwei Episoden aus seinem Erfahrungsschatz:

Rheintaler wollten ihn nicht als Spielleiter

Bachmann war für das 3.-Liga-Aufstiegsspiel FC Triesen gegen FC Amriswil aufgeboten worden. Den Thurgauer-Schiedsrichter lehnte der Heimklub jedoch ab, weil die Rheintaler Bestechlichkeit befürchteten. Der Verband hielt trotzdem am Aufgebot fest. Zurecht: Bachmann hatte seine Aufgabe ohne Fehl und Tadel erledigt. Und Amriswil stieg auf.

«Vor einer delikaten Aufgabe stand ich beim Rückspiel Weinfelden gegen Rapperswil, standen doch zwei rufgeschädigte Mannschaften auf dem Platz.» Der Rapperswiler Captain machte Bachmann vor Spielbeginn darauf aufmerksam, dass es im Hinspiel zu Auseinandersetzungen gekommen sei und wohl noch eine Rechnung offen stehe. Bachmann sagt:

«Ich war auf das Schlimmste gefasst.»

Schon in den ersten Minuten ging es hart – ja überhart – zur Sache. Sogleich zitierte er die beiden Captains herbei und erklärte ihnen den Tarif: «Ein möglicher Spielabbruch hätte für beide Mannschaften hohe Kosten zur Folge», mahnte er. Damit hatte er die beiden Mannschaften im Griff und musste lediglich einmal die gelbe Karte zücken.

Schiedsrichter durch und durch

Ob als Schiedsrichter, Schiedsrichter-Obmann, Schiedsrichter-Inspizient, Schiedsrichter-Betreuer, Eventorganisator in der Trainingsgruppe Wil oder als Vorstandsmitglied des SC Aadorf, «UB» stellte jederzeit seinen Mann.

Es ist nicht zuletzt sein Verdienst, dass der SC Aadorf dem Verband stets genügend Schiedsrichter melden konnte und damit um Bussen oder Mannschaftsrückzüge herumkam. Auch Avancen, mögliche Lücken mit käuflichen Bewerbern zu füllen, wurden strikte abgelehnt. Nicht verwunderlich, dass Bachmanns Verdienste der Stammklub schon vor 15 Jahren mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft honoriert hat.

Nach alldem Grund genug, am Freitagabend, dem 11. September, den Abschied von seiner aktiven Schiedsrichtertätigkeit gebührend zu feiern. Dies in einem Heimspiel der Ü40-Senioren des SC Aadorf gegen die Alterskollegen aus Wängi, mit Beginn um 20 Uhr. Urs Bachmann beteuert:

«Es ist ultimativ mein letztes Spiel»

Die Protagonisten auf dem Feld dürften ihm die Aufgabe nicht schwer machen. Und die Schaulustigen, ob Freunde, Bekannte, Reise-, Jass- oder Tenniskollegen, werden die Gelegenheit zum Besuch des ganz besonderen Abschiedsspiels kaum verpassen.