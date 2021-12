Urnenabstimmung Trotz Investitionsbremse fünf Anträge für Hochwasserschutz: Hüttlingen investiert und präsentiert ein positives Budget 2022 Die traditionelle Bechtoldsgemeinde Hüttlingen ist pandemiebedingt abgesagt. Deshalb lässt der Gemeinderat übers Budget 2022, den gleichbleibenden Steuerfuss, fünf Kreditanträge und andere Geschäfte an der Urne abstimmen – zum vierten Mal in Folge. Samuel Koch 28.12.2021, 15.40 Uhr

Die beiden Ortsteile Hüttlingen und Mettendorf liegen am Fuss des Wellenbergs. Bild: Donato Caspari (28. November 2018)

Die Fortführung einer Tradition muss warten. Pandemiebedingt hat der Gemeinderat von Hüttlingen die traditionelle Bechtelisgemeinde von Anfang Januar abgesagt, zum zweiten Mal nach jener in 2020. Damit findet zum insgesamt vierten Mal in Folge eine Urnenabstimmung statt einer Gemeindeversammlung statt, «um allen stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohnern eine Stimmabgabe über die traktandierten Geschäfte zu ermöglichen», argumentiert der Gemeinderat.

So also befinden die Hüttlingerinnen und Hüttlinger am 9. Januar an der Urne über die aktuellen Geschäfte, wobei die Wahllokale wie gewohnt geöffnet sein werden.

Marginales Plus im Budget 2022

Im Budget 2022 rechnet der Gemeinderat bei einem Gesamtaufwand von rund 3,175 Millionen Franken mit einem marginalen Gewinn von 7450 Franken. In der Botschaft steht:

«Der Gemeinderat hat wieder versucht, nur die zwingend notwendigen und bekannten Aufwendungen im Budget aufzunehmen.»

Peter Maag, Gemeindepräsident Hüttlingen. Bild: Arthur Gamsa

Auf die Fiskalerträge hat die Pandemie bisher keine negativen Auswirkungen, weshalb der Gemeinderat im Budget die Einnahmen von 2020 berücksichtigt hat. Wegen des höheren Steuerfusses seit dem Jahr 2020 falle die Gewichtung in der Berechnung des Finanzausgleichs weg, was laut Botschaft einen höheren Transferertrag von rund 82'000 Franken zu Gunsten der Gemeinde zur Folge hat. Der Gemeinderat beantragt zudem einen gleichbleibenden Steuerfuss von 60 Prozent, um die «Verschuldung in den kommenden Jahren zu reduzieren», schreibt er.

Investitionen überwiegend für Hochwasserschutz

In der Investitionsrechnung geht die Gemeinde von Nettoausgaben in Höhe rund 553'000 Franken aus, wobei sie wegen der beschlossenen Investitionsbremse nur dringend notwendige Investitionen tätigen will. Fünf Kreditanträge will der Gemeinderat trotzdem nicht aufschieben. Er schreibt:

«Einen Schwerpunkt bildet der Hochwasserschutz. Die intensiven Niederschläge im vergangenen Sommer haben die Bedeutung einer guten Hochwasserversorgung aufgezeigt.»

Mit den Kostenvoranschlägen will der Gemeinderat jeweils keine übermässige Reserve einkalkulieren. Das bedeute zwar, dass mehr Kredite nachträglich gestellt werden müssten. Dafür werde die Bevölkerung so automatisch über die geplanten Arbeiten informiert, was eine grössere Transparenz mit sich bringe.

Folgende Investitionen sind für 2022 geplant: Kirchweg Hüttlingen, Ausbau Entwässerung, 170'000 Franken.

Wasenstrasse Mettendorf, Sanierung, 120'000 Franken.

Geigenhofstrasse Eschikofen, Ersatz Kanalisationsleitung, 120'000 Franken.

Dorfbach Hüttlingen, Hochwasserschutz, 234'000 Franken.

Tobelbach Eschikofen, Auflageprojekt, 90'000 Franken.

Als weiteres Traktandum führt der Gemeinderat in der Botschaft Gebühren auf, obwohl über die Stromtarife nicht abgestimmt wird. Im Gegensatz zu Wasser, Abwasser und Entsorgung steigen einzig die Tarife beim EW.

Darüber hinaus legt der Gemeinderat das Reglement über die Organisation des Feuerwehrzweckverbandes Am Wellenberg sowie das revidierte Feuerschutzreglement zur Abstimmung vor. Diesen Anträgen hat Felben-Wellhausen als andere beteiligte Gemeinde bereits zugestimmt.