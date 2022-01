Diskussionen in Httwilen zur Tempo-30-Volksabstimmung

Urnenabstimmung Tempo 30 bewegt: Hüttwiler Gemeinderat lässt abstimmen über flächendeckende Verkehrsberuhigung – was im Vorfeld zu Diskussionen führt Auf das Hüttwiler Stimmvolk wartet am 13. Februar Arbeit. Die Urnenabstimmung – anstelle der pandemiebedingt abgesagten Budgetversammlung – ist mit acht Vorlagen prall gefüllt. An der ersten von zwei Infoveranstaltungen gab vor allem die Grundsatzfrage betreffend Einführung von flächendeckenden Tempo-30-Zonen zu reden. Mathias Frei 13.01.2022, 16.55 Uhr

Eine Tempo-30-Signalisation in Frauenfeld. Bild: Mathias Frei

Grundsatzabstimmungen sind im Trend. Frauenfeld will über eine autofreie Altstadt abstimmen. Und in Hüttwilen ist für den 13. Februar eine Urnenabstimmung – anstelle der pandemiebedingt abgesagten Budgetversammlung – terminiert, bei der es um die Einführung von Tempo-30-Zonen auf dem ganzen Gemeindegebiet geht. Das sorgte aber am Mittwochabend am ersten von zwei Infoabenden zu den Abstimmungsvorlagen nicht nur für eitel Freude. Inwiefern die paar wenigen, aber umso lauteren Voten auf den Ausgang der Abstimmung schliessen lassen, ist unklar. Nicht unwahrscheinlich, dass es sich nur um einen Sturm im Wasserglas handelte.

Gemeinderat Christoph Isenring an der Infoveranstaltung von Mittwochabend. Bild: Mathias Frei

2018 ging beim Gemeinderat eine Petition mit 200 Unterschriften ein für Verkehrsberuhigung in Nussbaumen. Der zuständige Gemeinderat Christoph Isenring erklärt:

«Danach gingen im Halbjahresrhythmus aus allen Ortsteilen Begehren aus der Bevölkerung ein.»

Ein gewisser Druck sei also vorhanden, so Isenring. Der Gemeinderat habe sich deshalb entschieden, eine Globallösung voranzutreiben – statt eines Flickenteppichs an Massnahmen. Bewusst wolle man nun auch über den Grundsatz abstimmen, ob es flächendeckend Tempo-30-Zonen geben soll. Es mache keinen Sinn, Geld für ein konkretes Umsetzungsprojekt auszugeben, wenn die Bevölkerung nicht zuvor die Grundsatzfrage beantwortet habe.

Rot: Tempo-30-Zone empfohlen. Blau: Tempo-30-Zone nicht empfohlen. Bild: PD

«Verkraftbares Defizit» im Budget 2022 Nebst der Tempo-30-Grundsatzfrage und dem neuen Parkierreglement kommen am 13. Februar noch weitere Vorlagen zur Abstimmung, etwa das Budget. Dieses rechnet bei einem Aufwand von 6,854 Millionen Franken mit einem Minus von 164'000 Franken. Im Voranschlag 2021 war ein Rückschlag von fast 200'000 Franken eingestellt. Wie der zuständige Gemeinderat Daniel Bauer erklärt, sei der Fehlbetrag angesichts der guten Finanzlage der Gemeinde verkraftbar. Bei den Investitionen sind netto 2,1 Millionen geplant. Der Steuerfuss 2022 soll bei 48 Prozent bleiben. Weiter geht es um einen Bruttokredit von 988'000 Franken für die Sanierung der Uerschhauserstrasse in Nussbaumen inklusive Werkleitungen. Und es ist ein Nettokredit von 87'000 Franken beantragt für den Bau einer behindertengerechten Bushaltestelle an der Schulstrasse in Hüttwilen. (ma)

«Bin ja nicht dagegen, aber ...»

Rot: Tempo-30-Zone empfohlen. Blau: Tempo-30-Zone nicht empfohlen. Bild: PD

Ein Verkehrsplanungsbüro hat im Auftrag des Gemeinderats die Machbarkeit auf Gemeindegebiet abgeklärt. In Hüttwilen, Nussbaumen und auch Uerschhausen gibt es grosse Bereiche, in denen Tempo 30 empfohlen wird. Aber es gibt in Hüttwilen und Nussbaumen auch Perimeter, in denen der Verkehrsplaner Tempo 30 nicht empfiehlt, wo es nämlich schwierig wäre, das Verkehrsregime vom Kanton genehmigt zu bekommen. Bauliche Massnahmen, etwa die von Landwirten gefürchteten Berliner Kissen, bräuchte es aufgrund der Tempomessungen sicher auf einem Abschnitt in Hüttwilen und an einer Strasse in Uerschhausen.

Votanten mahnen, dass man die Strassen nicht zu Ungunsten von Mähdreschern zu eng verbaue. Der Verkehrsplaner kann aber beruhigen. Die Strassen müssten weiterhin befahrbar bleiben.

Gemeindepräsidentin Sabina Peter Köstli an der Infoveranstaltung von Mittwochabend. Bild: Mathias Frei

«Ich bin kein Gegner von Tempo 30, aber ...»

Das hört man auch. Einzelne Stimmbürger finden eine flächendeckende Einführung übertrieben, fordern, ortsspezifischer zu denken. Andere meinen, neue Bodenmarkierungen würden ausreichen. Gemeindepräsidentin Sabina Peter Köstli verspricht: «Wir nehmen natürlich Rücksicht auf Ihre Bedürfnisse.»

Ziel ist es nicht, Bussen zu verteilen

Ein anderes Geschäft, über welches das Hüttwiler Stimmvolk zu befinden hat am 13. Februar, ist ein Parkierungsreglement. Gemeinderätin Evelyne Hagen in Vertretung des zuständigen Behördenmitglieds Mike Fritschi, der abwesend ist, erläutert die Situation. Immer wieder gebe es Reklamationen wegen der Fahrzeuge, die regelmässig für längere Zeit auf öffentlichem Grund abgestellt würden. Sie sagt:

«Mit dem Reglement bekommen wir die rechtliche Grundlage, um reagieren zu können.»

So könne man neu zum Beispiel eine sogenannte Laternengebühr erheben, wenn jemand regelmässig nachts auf öffentlichem Grund parkiere. Indes sei es nicht das Ziel, Bussen zu verteilen.