Sek Halingen: An der Urne über Neubau Pavillon, Rechnung, Budget

Urnenabstimmung Für eine Viertelmillion Franken: Wegen steigender Schülerzahlen legt die Sek Halingen den Stimmberechtigten einen Projektkredit für einen neuen Pavillon vor Die Schulbürgerinnen und Schulbürger der Sekundarschulgemeinde Halingen entscheiden am Sonntag, 27. März, an der Urne über einen Projektierungskredit für einen neuen Schulpavillon, über die Rechnung 2021 sowie das Budget 2022. Samuel Koch 22.03.2022, 16.00 Uhr

Die Schulanlage Buck der Sek Halingen aus der Vogelperspektive mit dem bisherigen Pavillon im Hintergrund. Bild: Olaf Kühne

Knapp 140 Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden Matzingen, Stettfurt und Thundorf drücken derzeit im Schulhaus Buck der Sekundarschulgemeinde Halingen die Schulbank. Tendenz steigend. Deshalb will die Schulgemeinde investieren und legt den Stimmberechtigten am kommenden Sonntag, 27. März, an einer Urnenabstimmung unter anderem einen Projektierungskredit in Höhe von 253'000 Franken für einen Neubau eines Pavillons vor.