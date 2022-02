Warth-Weiningen budgetiert ein Minus von 300'000 Franken

Urnenabstimmung Finanzausgleich drückt noch stärker: Politisch Warth-Weiningen budgetiert ein Defizit von fast 300'000 Franken Die Budgetgemeinde von Warth-Weiningen fiel vergangenen Dezember den steigenden Infektionszahlen der Coronapandemie zum Opfer. Nun befindet das Stimmvolk am 13. Februar an der Urne über einen Voranschlag, der mit einem Minus rechnet. Mathias Frei 07.02.2022, 04.10 Uhr

Ortseingangstafel von Weiningen. Bild: Nana do Carmo

Und er steigt weiter, auf mittlerweile 1,3 Millionen Franken. Die Politische Gemeinde Warth-Weiningen rechnet im Budget 2022 damit, ebendiesen Betrag in den kantonalen Finanzausgleich zahlen müssen. In der Rechnung 2020 lag dieser Betrag noch bei 880'000 Franken, im Budget 2021 waren 920'000 Franken veranschlagt.

«Wir als Gebergemeinde sind aufgrund der erfreulich positiven Entwicklung unserer Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner verpflichtet, die kantonal berechneten Beiträge zu leisten und unseren Gemeindehaushalt danach auszurichten.»

Das schreibt der Gemeinderat in der Botschaft zur Budgetabstimmung, die am 13. Februar an der Urne stattfindet. Die für vergangenen Dezember terminierte Gemeindeversammlung war pandemiebedingt abgesagt worden.

Vor allem die gebundenen Ausgaben steigen an

Katharina Aeschbacher, Gemeindepräsidentin. Bild: Mathias Frei

Das Budget rechnet bei einem Aufwand von 6,997 Millionen mit einem Rückschlag von 292'000 Franken. Im Vorjahresbudget lag das Defizit bei einem um 177'000 Franken höheren Aufwand bei 142'000 Franken. In der Botschaft zur Urnenabstimmung heisst es:

«Der Verlust ist zu einem wesentlichen Teil dem auf 1,3 Millionen Franken angestiegenen Beitrag in den kantonalen Finanzausgleich zuzuschreiben.»

Man stelle fest, dass in einigen Bereichen die gebundenen, also nicht beeinflussbaren Ausgaben an Gewicht gewinnen würden. Für die Gemeinde beeinflussbar seien zum Teil noch die Kosten bei der sozialen Sicherheit. Hier mache sich die aktive Bewirtschaftung und Umsetzung des Case-Managements positiv bemerkbar. Die pandemiebedingten Einflüsse auf den Finanzhaushalt stuft der Gemeinderat aktuell als gering ein. «Wie sich die Coronasituation mittel- bis langfristig auswirkt, wird die Zukunft zeigen.» Es sind Investitionen in der Höhe von 5,46 Millionen Franken geplant. Den Hauptteil machen die 4,6 Millionen für den Bau des neuen Infrastrukturgebäudes aus. Weitere 600'000 Franken sind für den Bau des Glasfasernetzes eingestellt.

Hohes Eigenkapital trägt das Minus

Der Gemeinderat stellt dem Stimmvolk den Antrag, den Steuerfuss bei 32 Prozent zu belassen. Mit 2,464 Millionen Franken rechnet man mit einem leicht höheren Steuerertrag als im Vorjahresbudget. Das budgetierte Defizit könne «vom soliden Eigenkapitalpolster getragen werden». Politisch Warth-Weiningen wird gemäss Budget per Ende 2022 über ein Eigenkapital von 8,981 Millionen Franken verfügen, davon fünf Millionen zweckfrei.