Urnen statt Turnhallen: Thurgauer Regierungsrat ordnet Coronamassnahmen für Gemeindeversammlungen an Nun ist es definitiv: In den Gemeinden muss die Abstimmung über die Jahresrechnung an der Urne erfolgen. Sebastian Keller 03.04.2020, 11.54 Uhr

Solche vollbesetzen Turnhallen – wie hier in Gachnang – wird es diesen Frühling keine mehr geben. (Bild: Bild: Reto Martin (24.2.2018))

Der Thurgauer Regierungsrat macht von Paragraf 44 der Kantonsverfassung Gebrauch. Ein seltener Akt. In diesem Buchstaben des Gesetzes steht: «Bei grosser Not oder schwerer Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit kann der Regierungsrat von Verfassung und Gesetz abweichen.» Begründet wird dieser Schritt mit den Massnahmen des Bundes zur Eindämmung der Coronapandemie. So sind derzeit öffentliche Veranstaltungen verboten.

Und deshalb ordnet der Regierungsrat an, dass Urnenabstimmungen an Stelle von Gemeindeversammlungen stattzufinden haben. Das gilt für Politische Gemeinden, Schulgemeinden und Bürgergemeinden. Der Beschluss ist im neuen Amtsblatt abgedruckt.

Kein Abstimmungskampf um die Rechnung

Der Bund wie auch der Kanton haben die Volksabstimmungen – etwa über das nationale Jagdgesetz oder den Erweiterungsbau des Thurgauer Regierungsgebäudes – auf Eis gelegt. Nicht etwa, weil Abstimmungen an sich gesundheitsgefährdend wären. Im Protokoll des Regierungsrates ist dazu zu lesen:

«Sondern weil das Versammlungsverbot die Meinungsbildung im Vorfeld behindert.»

Zu denken ist etwa an Podien oder Parolenfassungen von Parteien. Anders präsentiert sich die Situation in den Gemeinden: Hier sind bis zu den Sommerferien Gemeindeversammlungen geplant, an denen die Genehmigung der Jahresrechnung 2019, teilweise zusammen mit dem Budget 2020, traktandiert ist.

«Für diese Traktanden findet kaum je ein eigentlicher Abstimmungskampf mit Publikumsveranstaltungen statt.» Eine erläuternde Botschaft genüge in aller Regel für die Meinungsbildung.

Der Regierungsrat könnte zwar Ausnahmen vom Veranstaltungsverbot erlassen, um Gemeindeversammlungen zu ermöglichen. Aber es findet, es sei gegenwärtig nicht angezeigt, solche durchzuführen. Urne statt Turnhalle hält die Regierung für den richtigen Weg. Im Protokoll heisst es dazu:

«Um die politische Entscheidungsfähigkeit der Gemeinden und gleichzeitig die Rechte der Stimmberechtigten zu wahren.»

Dies setze voraus, dass in Abstimmungslokalen Hygiene und Abstandhalten – die Gebote der Coronakrise – beachtet werden. Daneben wird den Stimmberechtigten die briefliche Stimmabgabe empfohlen.

Ausnahme von der Ausnahme

Doch es gibt auch eine Ausnahme von der Ausnahme. So seien keine Ersatzwahlen für unvollständig besetzte Behörden durchzuführen, «solange das herrschende Versammlungsverbot keinen entsprechenden Wahlkampf zulässt». Aber auch hier hat die Regierung eine Hintertür geschreinert: Sollte die Behörde nicht mehr beschlussfähig sein, könne das Departement für Inneres und Volkswirtschaft Ausnahmen einräumen.

Der Regierungsrat gewährt allen Gemeinden wegen der neuen Ausgangslage mehr Zeit: Der Termin für die Genehmigung der Rechnung wird bis Ende Jahr erstreckt. Die Rechnungen seien jedoch bis Ende Juli zu Handen der kantonalen Stellen oder der Bundesstellen bereitzustellen, «auch wenn sie noch nicht genehmigt sind».

Auch der Grosse Rat hat beim Notstands-Paragrafen ein Wörtchen mitzureden. Dazu heisst es im druckfrischen Amtsblatt: Da der Beschluss von Verfassung oder Gesetz abweiche, werde er dem Grossen Rat gemäss Paragraf 44 der Kantonsverfassung «umgehend zur nachträglichen Genehmigung unterbreitet».