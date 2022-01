Thurgauer Kunstgesellschaft kassiert dank Pro Litteris

Urheberrechte Plötzlich Geld in der Kasse: Ein Rechtsstreit wird zum Glücksfall für die Thurgauer Kunstgesellschaft Dank der Verwertungsgesellschaft Pro Litteris erhält die Kunstgesellschaft rund 50'000 Franken aus Rechten am Werk von Adolf Dietrich. Judith Schuck Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Thurgauer Kunstmuseum führte 2017 eine Adolf-Dietrich-Ausstellung durch. Michel Canonica

Aus der Jahresrechnung Juli 2020 bis Juni 2021 «resultiert ein schöner Gewinn von 49’560 Franken». Dieser stamme aus einem Rechtsstreit über Urheberrechte an die Adolf-Dietrich-Stiftung zu Gunsten der Thurgauer Kunstgesellschaft.

Worum es genau bei diesem Rechtsstreit ging und wie sich die Summe zusammensetzt, daran mag sich allerdings niemand mehr so richtig erinnern – weder der Vorstand der Kunstgesellschaft, die das Erbe des Berlinger Künstlers Adolf Dietrich (1877 bis 1957) pflegt, noch Pro Litteris selbst, die den Rechtsstreit wohl vor rund 20 Jahren mit der deutschen Verwertungsgesellschaft VG Kunst austrug.

Der Fall scheint seit längerem abgeschlossen, denn es lasse sich nichts zu einem Rechtsstreit über Werke von Adolf Dietrich finden, heisst es bei der Pro-Litteris-Pressestelle.

Unerwarteter Geldregen für Kunstgesellschaft

Richard Tisserand, der seit 2002 im Vorstand der Thurgauer Kunstgesellschaft sitzt, sagt:

«Im Vorstand waren wir alle erstaunt, als plötzlich das Geld auf unserem Konto auftauchte.»

Er erinnert sich noch vage, dass es Anfang der 2000er-Jahre einen Rechtsstreit gab, bei dem die Pro Litteris als Schweizer Urheberrechtsgesellschaft die Gelder von in Deutschland publizierten Werken von Adolf Dietrich einforderte, sei es in Form von Kalendern, Postkarten oder Abbildungen in Zeitungen. Diese Rechtsstreitigkeiten liefen allerdings im Hintergrund.

Tisserand, der selbst Künstler und Mitglied der Pro Litteris ist, sieht meist erst Ende des Jahres, was von ihm im Ausland abgedruckt worden ist:

«Als Kunstgesellschaft wissen wir auch nicht, wann und wo Werke von Adolf Dietrich abgebildet werden. Dass das Geld aber nun doch noch zu uns kam, beweist ja, dass die Pro Litteris sehr gute Arbeit leistet.»

Dennoch seltsam, dass niemand eine Aussage darüber machen kann, aus was sich diese Summe nun konkret zusammensetzt. Sämtliche Präsidenten der Kunstgesellschaft zwischen 2000 und heute mögen sich an keinen Rechtsstreit erinnern.

Alex Bänninger, der das Amt 2003 bis 2007 ausübte, vermutet, dass sich die Summe aus vielen kleinen Urheberrechtsstreitigkeiten zusammensetzt, die die Pro Litteris über Jahre ausfocht. Sein Vorgänger Hans Jörg Höhener ist ähnlicher Ansicht, wundert sich aber dennoch, dass es keine weiteren Informationen über den Zahlungseingang gibt.

Stephanie Good, die das Sekretariat der Kunstgesellschaft betreut, bestätigt dies: «Wir haben die Summe zum Jahresende erhalten, aber wie sie genau zusammenkam, dazu gibt es nichts Schriftliches.» Die Pro Litteris habe sie einfach überwiesen.

Cornelia Zecchinel, amtierende Präsidentin, die auf Karl Studer nachfolgte, weiss ebenso wie dieser nichts Näheres: «Wir haben von diesem Verfahren und dessen Ausgang erst vor kurzem erfahren.»

Tisserand: «Scheinbar hat die deutsche Urheberrechtsgesellschaft lange nichts an die Pro Litteris überwiesen, darum kam jetzt diese grössere Summe zu Stande.»

Der Adolf-Dietrich-Förderpreis, der seit 1984 alle zwei Jahre an Kunstschaffende mit Bezug zum Thurgau oder der Region Konstanz/Singen vergeben wird, wird genau von diesen Geldern getragen. Die Förderung besteht aus 15’000 Franken und einer Ausstellung im Kunstraum Kreuzlingen.

«Die Idee für den Förderpreis ist, die Gewinne aus den Urheberrechten vernünftig anzulegen», erklärt der Maler Tisserand, der gemeinsam mit Matthias Bossart 1984 als Erster damit ausgezeichnet wurde. Auch wenn niemand so recht weiss, wie diese hohe Summe für 2021 zusammengekommen ist, ist sie laut Tisserand doch «ein Glücksfall für die Adolf-Dietrich-Stiftung».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen