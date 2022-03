Garten der Urbanen Gärtner in Frauenfeld soll verwildern

Urbanes Gärtnern Damit es kreucht und fleucht: Der Frauenfelder Gemeinschaftsgarten soll in der neuen Saison ein bisschen verwildern Die Gartensaison beginnt. Beim Verein Offenes Gärtnern in Frauenfeld gibt es neues Personal, ein neues Jahresthema, nämlich Biodiversität, und mit Popcorn-Mais ein neues Gemüse in der Samengemeinschaftszucht. Die Beete im Gemeinschaftsgarten sind restlos aufgeteilt. 60 Aktivmitglieder wirken dort mit. In anderen Bereichen sind dafür noch helfende Hände gefragt. Mathias Frei 17.03.2022, 04.40 Uhr

Im Gemeinschaftsgarten am Kanalweg: Vereinspräsidentin Fiona Käppeli, ihr neuer Co-Präsident Matthias Biedermann, Vorstandsmitglied Sarah Schatzmann und Gartenkoordinatorin Katharina Portmann. Bild: Andrea Stalder

Die einen decken sich im Bett zu, die anderen lassen sich im Beet zudecken. Die Nächte sind derzeit noch kalt. Aber Katharina Portmann hat schon erste Setzlinge in den Gemeinschaftsgarten am Kanalweg gebracht. Kohlräbli und Rucola. Aber die bräuchten derzeit noch ein Vlies, erklärt die Gartenkoordinatorin des Vereins Offenes Gärtnern in Frauenfeld (Ogif). Ob mit oder ohne Vlies: Jetzt kommt wieder Leben auf das 4500 Quadratmeter grosse Gartenareal. Die Mitglieder haben schon einen ersten Gartentag hinter sich gebracht.

«Da ging es in erster Linie um Vorbereitungsarbeiten. Mulch abräumen, Kompost sieben und vieles mehr.»

Der Gemeinschaftsgarten aus der Luft im Frühling 2019. Bild: Olaf Kühne (12. April 2019)

Das sagt Ogif-Präsidentin Fiona Käppeli, die den Verein neu in einem Co-Präsidium mit dem Landschaftsarchitekten und Hobbygärtner Matthias Biedermann leitet. Den Vorstand personell aufstocken und die Arbeit auf mehr Schultern verteilen: Dieses Ziel hat man auf das neue Gartenjahr hin erreicht. Nebst Biedermann ist auch Karin Heinicke in den Vorstand gekommen. Biedermann kümmert sich um den Gemeinschaftsgarten, während Heinicke sich um die Urban-Gardening-Standorte in der Innenstadt kümmert. So kann sich Käppeli wieder vermehrt dem dritten Standbein des Vereins annehmen, der Samengemeinschaftszucht im Klösterligarten.

Kein Selbstbedienungsgarten Vergangenes Jahr ist es mehrfach vorgekommen, dass Gemüse aus dem Gemeinschaftsgarten weggekommen ist. So haben Unbekannte unter anderem die ganze Randenernte eines Beets mitlaufen lassen. Und auch Zucchetti wurden mehrmals gestohlen. Das sei unfair gegenüber den Gärtnerinnen und Gärtnern, die sich intensiv im Gemeinschaftsgarten engagierten, sagt Gartenkoordinatorin Katharina Portmann. Ihr ist es wichtig, festzustellen: «Weder im Gemeinschaftsgarten noch bei Samengemeinschaftszucht im Klösterligarten gilt das Selbstbedienungsprinzip.» Dort dürfen nur aktive Mitglieder ernten, im Gegensatz zu den urbanen Gartenstandorten in der Innenstadt, wo man sich bedienen darf und soll, sobald das Gemüse erntereif ist. Man wolle und könne den Gemeinschaftsgarten nicht überwachen. Co-Präsidentin Fiona Käppeli sagt aber auch, Besucherinnen und Besucher seien immer willkommen. (ma)

Mehr Aktivmitglieder gehen nicht

Im Gemeinschaftsgarten des Vereins Offenes Gärtnern in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

«Wir sind voll», sagt Gartenkoordinatorin Portmann. Damit meint sie, dass der Verein auch im neuen Gartenjahr 60 Aktivmitglieder zählt. Diese aktiven Gärtnerinnen und Gärtner verpflichten sich einerseits, regelmässig für den Gemeinschaftsgarten zu arbeiten, dürfen dafür aber auch ihr eigenes Beet bewirtschaften und entsprechend ernten. Deshalb ist die Anzahl Aktivmitglieder auch auf 60 Personen beschränkt. Ein wenig Potenzial gebe es zwar noch, sagt Portmann, nämlich ein Blumenbeete, das sich auch mit Gemüse bewirtschaften liesse. Das werde aber sicher erst auf die Gartensaison 2023 erfolgen.

Immer mehr Familien wirken aktiv im Gemeinschaftsgarten. Inklusive Kinder sind jeweils bis zu 80 Leute im Garten, sagt Co-Präsidentin Käppeli. Diese Anzahl Aktiver hat zu einer Reorganisation geführt. Neu gibt es sieben Kerngruppen, die eine Saison fest sind. Danach sind wieder Wechsel möglich. So sollen die Mitglieder vertieften Einblick in ein Thema erhalten.

Ein Büsi streicht durch den Garten. Bild: Andrea Stalder

Für Tiere sollen Naturbrachen entstehen

Eine Kerngruppe widmet sich dem Thema Biodiversität. Vergangenes Jahr besichtigten Vertreterinnen und Vertreter von Pro Natura den Gemeinschaftsgarten. Der damalige Tenor war:

«Man sieht, dass es noch ein junger Garten ist. Es kreucht und fleucht noch nicht so stark.»

Gartenstuhl im Gemeinschaftsgarten. Bild: Andrea Stalder

Das will der Verein dieses Jahr ändern. Co-Präsidentin Käppeli sagt, der Garten dürfe wilder werden – und ruhig auch verwildern. Das sei so gewollt. So werden an mehreren Orten sogenannte Ruteralflächen, gewissermassen Naturbrachen, angelegt, die Lebensraum bieten sollen für Kleinlebewesen, aber auch Insekten.

Weiter gibt es dieses Jahr erstmals eine Zusammenarbeit mit dem städtischen Alterszentrum Park (AZP). Im Zentrum steht die intensive Auseinandersetzung mit einem Gemüse während eines ganzen Jahres, von der Aufzucht bis zur Verarbeitung als Lebensmittel. Der Verein stellt dafür sein Know-how zur Verfügung. Bewohnerinnen und Bewohner werden so auf dem AZP-Areal Kürbis kultivieren. Käppeli sagt: «Das ist für den Anfang ein einfaches Gemüse.»

Blick in den Gemeinschaftsgarten am Kanalweg. Bild: Andrea Stalder

Helfende Hände für essbare Stadt und Samenzucht gesucht

Zwar sollen Brachen entstehen, aber nur im Gemeinschaftsgarten. Die Standorte in der Innenstadt für eine essbare Stadt sowie die Samengemeinschaftszucht (Sagezu) laufen wie gewohnt weiter. So hat der neue städtische Liegenschaftenverwalter Christoph Anneler dem Verein mehrere neue Standorte zur Bewirtschaftung vorgeschlagen, unter anderem in der Freie-Strasse. Nebst den bestehenden sieben Standorten würden dafür momentan aber die personellen Ressourcen fehlen, sagt Käppeli.

Wo Wildkraut gesammelt wird. Bild: Andrea Stalder

«Deshalb suchen wir urbane Gärtnerinnen und Gärtner, die sich um einen Standort kümmern wollen.»

Ebenfalls noch mehr helfende Hände mag es im Klösterligarten leiden. Aktuell gibt es dort sechs aktive Mitglieder. Es dürften auch gerne, wie im vergangenen Jahr, deren zehn sein. Ein weiteres Jahr stehen Knackerbsen auf dem Programm, nachdem vergangenes Jahr die Ernte aufgrund der Feuchte fast komplett ausfiel. Dafür pausiert man im Sagezu für die nächsten Jahre mit den Andenbeeren. Auf sie folgt nun Popcorn-Mais.

Veranstaltungen im Gemeinschaftsgarten am Kanalweg: Sa, 7. Mai, Bioterra-Setzlingsbörse; Fr, 20. Mai, Nachbarschaftsfest.

www.offenesgaertnerninfrauenfeld.com

Gemüse im Gemeinschaftsgarten. Bild: Andrea Stalder