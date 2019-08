Die Gemeinde Sirnach will ihre Zukunft gestalten und bezieht ihre Bewohnerinnen und Bewohner mit ein

«Der Begriff des Masterplans ist in der planerischen Praxis bekannt, jedoch nicht eindeutig definiert», schreibt der Sirnacher Gemeinderat in seiner Einladung zum Masterplan-Workshop (siehe Haupttext). Im Falle Sirnachs bilde er eine wichtige Ergänzung zum bekannten und bestehenden Instrumentarium aus Richtplan und Zonenplan. In einer «ortsbaulichen Gesamtschau» würden im Masterplan die planerischen Ebenen wie Siedlung, Verkehr, Landschaft, aber auch spezifische Aspekte aus der Geschichte wie auch zukünftige Entwicklungspotenziale zusammengeführt. (red/kuo)