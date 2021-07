Unwetterfolgen «Sehr stark betroffen»: Winzer in Niederneunforn, Iselisberg, Nussbaumen, Hüttwilen und Herdern müssen trotz Schutznetzen Hagelschäden verkraften Ein Hagelzug hat im Thur- und Seebachtal an den Kulturen grosse Schäden verursacht. Insbesondere sind auch Reben stark betroffen. Roland Müller 22.07.2021, 16.35 Uhr

Die Schäden an den teilweise intensiv ausgelaubten Trauben sind beachtlich. Bild: Roland Müller

Eine Spur der Verwüstung zog die Hagelzelle durch das untere Thur- und anschliessend das Seebachtal, welche vergangene Woche das heftige Gewitter durch die Nordostschweiz über Zürich, Winterthur und Teile des Thurgaus begleitete. Besonders in Gemeinden des Thur- und Seebachtals wurden viele landwirtschaftliche Kulturen arg in Mitleidenschaft gezogen. Gemäss dem Schadbild lässt sich annehmen, dass es eher kleine Hagelkörner, aber in beachtlichen Mengen, waren, welche die teilweise massiven Schäden an sämtlichen Kulturen verursacht haben.