Unverständnis hier, Erklärungsnot da: Absperrgitter für Wochenmarkt in der Frauenfelder Innenstadt erregt Gemüter von Politikerinnen und Stadtrat Der eingezäunte Wochenmarkt bei der Promenade in Frauenfeld erzürnt viele. Innovative Ideen gibt’s einige, wie in den sozialen Medien zu lesen ist und drei Thurgauer Politikerinnen ausführen. Der Stadtrat stellt derweil seine Vorgehensweise dar. Samuel Koch 27.05.2020, 04.10 Uhr

Absperrgitter verwehren Autofahrern wegen des Marktes die Zufahrt zu den Parkplätzen bei der Promenade. (Bild: Donato Caspari (13. Mai 2020))

Politikum: Belebung der Frauenfelder Altstadt

Mai 2015: Der Stadtrat führt mit Hilfe der Interessengemeinschaft Frauenfelder Innenstadt (IG Fit) eine Begegnungszone als einjährigen Testbetrieb ein.

Der Stadtrat führt mit Hilfe der Interessengemeinschaft Frauenfelder Innenstadt (IG Fit) eine Begegnungszone als einjährigen Testbetrieb ein. Juli 2016: Nach einem Auflageverfahren mit zwölf Einsprachen ist die Begegnungszone in Zürcherstrasse und Kirchgasse rechtskräftig, womit die Zufahrt neuerdings beschränkt ist.

Nach einem Auflageverfahren mit zwölf Einsprachen ist die Begegnungszone in Zürcherstrasse und Kirchgasse rechtskräftig, womit die Zufahrt neuerdings beschränkt ist. Dezember 2017: Die Mehrheit des Gemeinderates schickt zwei Planungskredite in der Summe von 160'000 Franken für bauliche Anpassungen der Freie Strasse für eine Integration in die Begegnungszone bachab. Grosser Streitpunkt ist die Aufhebung der Parkplätze.

Die Mehrheit des Gemeinderates schickt zwei Planungskredite in der Summe von 160'000 Franken für bauliche Anpassungen der Freie Strasse für eine Integration in die Begegnungszone bachab. Grosser Streitpunkt ist die Aufhebung der Parkplätze. Oktober 2018: Stadt, IG Fit und Gewerbeverein nehmen einen neuen Anlauf, die Begegnungszone durch die Freie Strasse zu erweitern.

Stadt, IG Fit und Gewerbeverein nehmen einen neuen Anlauf, die Begegnungszone durch die Freie Strasse zu erweitern. Dezember 2018: Nach der Ablehnung eines Streichungsantrages der Fraktion SVP/EDU zu einem erneuten Kredit für die Ausweitung der Begegnungszone beauftragt der Gemeinderat den Stadtrat, dazu eine separate Botschaft zu erarbeiten.

Nach der Ablehnung eines Streichungsantrages der Fraktion SVP/EDU zu einem erneuten Kredit für die Ausweitung der Begegnungszone beauftragt der Gemeinderat den Stadtrat, dazu eine separate Botschaft zu erarbeiten. Mai/Juni 2019: Der Gemeinderat stimmt der separaten Kreditbotschaft des Stadtrates über 470'000 Franken «zur Attraktivierung und Entwicklung der Innenstadt für vier Jahre» bis 2022 zu.

Die Wogen gehen hoch, und das nicht erst seit kurzem. Die Belebung der Innenstadt scheidet in Frauenfeld seit Jahren die Geister. Mit der am 13.Mai erfolgten, wegen der Pandemie ausgedehnten Wiedereröffnung des Wochenmarktes erlebt das Politikum nun einen neuen und brandaktuellen Höhepunkt.

Da gibt es in den sozialen Medien einerseits Unmutsbekundungen, anderseits Zustimmung über die seit Mitte Mai dauerhafte Sperrung der 39 Parkplätze vor dem Glaspalast. Dieses temporäre Regime hat der Stadtrat auf Antrag der Taskforce Covid-19 und mit Rücksicht auf das Schutzkonzept des Bundes ins Leben gerufen, weil sonst zweimal wöchentlich Probleme mit stehen gelassenen Fahrzeugen entstehen könnten. Der Stadtrat schreibt in einer Stellungnahme:

«Der Aufwand, die Besitzer dieser Fahrzeuge morgens vor 6 Uhr ausfindig zu machen oder via Polizei das Abschleppen dieser Fahrzeuge zu veranlassen, ist riesig, zeitintensiv und teuer.»

Bei einer Sperrung zweimal wöchentlich sei dieser Aufwand unverhältnismässig gross, findet Stadtpräsident Anders Stokholm in den sozialen Medien. Der Stadtrat habe sich zu Gunsten des Wochenmarktes entschieden, mit Schutzmassnahmen und in der Folge gesperrten Parkplätzen. Zudem stünden in der Altstadt und im Parkhaus Altstadt in nächster Nähe Dutzende weitere Parkplätze zur freien Verfügung.

CH-Politikerinnen: Chance in der Coronakrise vertan

Anita Bernhard, CH-Gemeinderätin. (Bild: PD)

Auf den Stadtrat prasselt weitere Kritik ein. Denn laut drei Mitgliedern von «Chrampfe & Hirne» (CH) hat er die Gelegenheit verpasst, genau jetzt der Altstadt mehr Leben einzuhauchen und gleichzeitig das dort ansässige Gewerbe zu unterstützen. CH-Gemeinderätin Anita Bernhard etwa fragt:

«Wieso hat die Stadt dem Wochenmarkt nicht mehr attraktiven Raum geboten und ihn in die Altstadt ausgedehnt?»

Salome Scheiben, CH-Gemeinderätin. (Bild: PD)

Ihr Pendant Salome Scheiben hätte es gerne gesehen, wenn die Stadt zu Gunsten der Parkplätze auf der Promenade jene in der Freie Strasse und Zürcherstrasse aufgehoben hätte. «Die jetzige Altstadt ist ein Stückwerk, dort kommt kein Gefühl von Begegnungszone auf», meint sie. Die wenigen Parkplätze in der Altstadt würden geschützt, «um jeden Preis».

Klaudia Peyer, CH-Mitglied. (Bild: PD)

Für CH-Mitglied Klaudia Peyer zeigt der Stadtrat zu wenig Mut, dem Bedürfnis der Bevölkerung gerecht zu werden. Jeweils an autofreien Samstagen zeige sich, dass sich die Menschen gerne in der Altstadt aufhalten würden. «Aber der Verkehr tötet diese Entwicklung immer wieder ab», sagt Peyer.

Frauenfeld verpasse gerade in der Coronakrise eine Chance, den Gewerblern und Lokalbetreibern in der Altstadt unkompliziert und unbürokratisch öffentlichen Raum für die Bewirtschaftung zu bieten. Die CH-Frauen sagen:

«Mithilfe des Marktes könnten noch mehr Leute in die Altstadt gelockt werden.»

Mit der jetzigen Lösung habe man das Angebot hingegen noch unattraktiver gemacht als zuvor.

Stadtrat: Kein Schnellschuss und Blick auf Gesamtbild

Von Forderungen nach einem Schnellschuss spricht der zuständige Stadtrat Andreas Elliker: «Wir müssen das Gesamtbild im Auge behalten und für alle eine nachhaltige Lösung finden», sagt er. Das Konzept für den Wochenmarkt arbeitete die Marktaufsicht noch im April aus, dessen Umsetzung der Stadtrat Anfang Mai beschlossen hat. «Ohne ein Gesundheitsrisiko einzugehen», betont Elliker.

Andreas Elliker, Stadtrat und Vorsteher Departement Bau und Verkehr. (Bild: Mathias Frei)

Eine andere Arbeitsgruppe wurde beauftragt, geeignete Massnahmen zur wirtschaftlichen Belebung zu ergreifen. In einer ersten Phase sollen die Erdgeschossnutzer in der Innenstadt im Fokus stehen, danach bisherige Dienstleister. Elliker sagt:

«Erst dann weiss man, wo und wie viel Platz es für weitere innovative Ideen hat.»

Bei den Gewerblern in der Altstadt käme es aus seiner Sicht nicht gut an, wenn dauerhaft ein Stand vor ihrem Schaufenster steht, wie es beim Weihnachtsmarkt der Fall ist. «Es müssen verschiedene Bedürfnisse einbezogen werden», sagt Elliker. Dieses Vorgehen bedeute nicht, dass jemand mehr wert sei als der andere.

Volksabstimmung voraussichtlich im Herbst 2021

Die langfristige Planung laufe auf Hochtouren, die auch nach den Vorgaben von Bund und Kanton erfolge und aufeinander abgestimmt sein müsse. Massnahmen im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) sind derzeit in Erarbeitung. Sie befassen sich auch mit der Gestaltung der Altstadt und gipfeln in einer separaten Botschaft und womöglich in einer Volksabstimmung im Herbst 2021. «Vielleicht ist die Freie Strasse dann Bestandteil, vielleicht aber auch nicht.»