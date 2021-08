Unvereinbarkeit Politik in Bern und in Frauenfeld: Nebeneinander statt nacheinander? Darüber entscheidet das Frauenfelder Stimmvolk Entweder oder? Das ist die Frage, auf welche die Stimmberechtigten der Stadt Frauenfeld im Vorfeld des 26. Septembers eine Antwort finden müssen. Nachdem der Stadtrat eine Unvereinbarkeit des Stadtpräsidiums mit einem National- und Ständeratsmandat zweimal abzuwenden versuchte, kommt die Vorlage jetzt vors Volk. Die Ja- und Nein-Komitees formieren sich und legen ihre Argumente dar. Samuel Koch 17.08.2021, 16.50 Uhr

Bald geht es ans Eingemachte, um Sein oder Nichtsein. Am 26. September treten die Frauenfelder Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an die Urnen, um über zwei zuletzt heiss diskutierte kommunale Abstimmungen zu befinden: einerseits über die Sicherung von 50 öffentlichen Parkplätzen unter dem neuen Ergänzungsbau des neuen Regierungsgebäudes, andererseits über die Unvereinbarkeit.

Mit einer Änderung der Gemeindeordnung soll Letztere nämlich verhindern, dass die Vertretung im Stadtpräsidium zukünftig nicht mehr gleichzeitig ein National- oder Ständeratsmandat innehaben darf. Nicht Politik in Frauenfeld und Bern gleichzeitig also. Entweder oder. Nacheinander statt nebeneinander.

Vors Volk gelangt die Unvereinbarkeitsabstimmung, weil die Regelung einer Änderung der Gemeindeordnung bedarf. Darin steht nämlich in Artikel 34, dass der Stadtrat aus einem vollamtlich tätigen Stadtpräsidium und vier nebenamtlichen Mitgliedern besteht. Dies lasse sich nicht mit einem Posten in der Bundesversammlung vereinbaren, findet die Mehrheit des Gemeinderates (21 Ja, 12 Nein, 4 Enthaltungen). Deshalb soll die Gemeindeordnung mit zwei Absätzen ergänzt werden. Einerseits mit der Unvereinbarkeitsregelung:

«Das Amt des Stadtpräsidiums ist nicht vereinbar mit einem Ständerats- oder Nationalratsmandat. Das Gesetz bestimmt eine Übergangsfrist von maximal neun Monaten und regelt das Weitere.»

Ausserdem würde die revidierte Gemeindeordnung bei Zustimmung des Volkes per 1. Januar 2022 in Kraft treten, weil es sich – diesbezüglich ist man sich auf dem Frauenfelder Politparkett einig – «um eine wichtige Frage handelt, die vor den nächsten National- und Ständeratswahlen» 2023 geregelt sein müsse.

Uneinigkeit herrscht allerdings im Grundsatz, nachdem der Gemeinderat die überparteilich abgestützte Motion der Gemeinderäte Peter Hausammann (CH), Kurt Sieber (SVP), Pascal Frey (SP) und Christoph Regli (CVP) vom Herbst 2019 zunächst für erheblich erklärt und im August 2020 die vom Stadtrat ebenfalls vorgeschlagene Alternative in der Murg versenkt hat.

Mittlerweile hat sich ein überparteiliches Komitee «Ja zur Unvereinbarkeit» gebildet, das laut Mitteilung «ausgesprochen breit aufgestellt ist».

Auf der Gegenseite hat alt CVP-Gemeinderätin Susanna Dreyer angekündigt, ein Gegenkomitee zu bilden und sich gegen die Vorlage einzusetzen. «Mehr Frauenfeld im Bundeshaus» heisst das Komitee, das in der Abstimmungsbotschaft gegen die Unvereinbarkeit weibelt. Darin heisst es:

«Immer mehr Entscheide in Bundesbern schlagen auf die Städte und Gemeinden durch.»

Je direkter Stadtpräsidenten darauf Einfluss nehmen könnten, desto grösser der Nutzen. Mit den Städten Montreux oder Solothurn als aktuelle Beispiele gebe es zahlreiche Beispiele für die positive Wirkung von Stadt- und Gemeindepräsidien im Parlament. Dagegen gibt es «keine Beispiele dafür, wonach ein Parlamentsmandat durch einen Stadtpräsidenten negative Auswirkungen auf diese Stadt gehabt hätte».

Gerade eine Stadt wie Frauenfeld mit ihrer vorwärtsgewandten Politik müsse einen direkteren Zugang zu Entscheidungsträgern in Parlament und Bundesverwaltung schaffen und dort für die eigenen Interessen werben, etwa bei den Themen Verkehr und Raumordnung, Armee sowie Energie und Umwelt. Das Gegenkomitee meint, in Zukunft würden jene Städte die Gewinnerinnen sein, die ihre Interessen zum Wohl ihrer Bewohnerinnen und Bewohner am besten durchsetzen. Und weiter: «Das geschieht am direktesten im Parlament.»

Das sehen die Motionäre und die Mehrheit des Gemeinderates nicht so. Sie wollen «das vollamtlich tätige Stadtoberhaupt in der Stadt, am Puls der Bevölkerung. Nicht in Bern.» Denn eine einigermassen seriöse Ausübung des Nationalratsmandats erfordere mindestens ein 50- bis 60-Prozent-Pensum, jenes im Ständerat gar noch mehr Zeit. Darin argumentieren die Befürworter der Unvereinbarkeitsregelung:

«Damit liegt auf der Hand, dass die beiden Mandate nicht mit dem des Stadtpräsidiums vereinbar sind.»

Eine Kumulation von wichtigen, verantwortungsvollen und zeitintensiven Ämtern erachtet das Pro-Lager nicht als zielführend. «Das Stadtpräsidium erfordert volle und ungeteilte Konzentration auf unsere Stadt», meinen dessen Vertreter. Deshalb plädieren sie für die Devise: nacheinander statt nebeneinander. Oder eben: Entweder oder.

Gute Kontakte für die stadtrelevante Stellen in Bern seien hilfreich, ja. Dafür aber brauche es kein zeitintensives eidgenössisches Mandat mit einem Pensum von über 50 Prozent. Nicht verhindern wollen die Motionäre eine Kandidatur eines Stadtpräsidenten für ein Nationalrats- oder Ständeratsmandat. Sie meinen: «Ausgeschlossen ist nur die gleichzeitige Ausübung des Amtes des Stadtpräsidiums mit einem National- oder Ständeratsmandat.» Da gebe es restriktivere Regelungen, wie etwa in Winterthur. Die Nachbarstadt verbietet Stadtratsmitgliedern nicht nur Vertretungen in der Bundesversammlung, sondern auch im Kantonsparlament.

Übergangsfrist von neun Monaten

So weit geht die Frauenfelder Abstimmungsvorlage nicht. Damit soll der amtierende Stadtpräsident oder die amtierende Stadtpräsidentin bei einer Wahl in die Vereinigte Bundesversammlung innert neun Monaten das Stadtpräsidium aufgeben und der Stadtrat die Ersatzwahl einleiten. Nebst der Änderung in der Gemeindeordnung sind weitere Anpassungen vorgesehen, so etwa bezüglich Abgabe von Entschädigungen in die Stadtkasse und organisatorischen Klärungen innerhalb der Übergangsfrist.

In seiner Beantwortung zur Motion hat der Stadtrat – mit Stadtpräsident Anders Stokholm im Ausstand – angekündigt, dass der Stadtpräsident respektive die Stadtpräsidentin die Entschädigung als National- oder Ständerat gemäss Reglement über die Besoldung des Stadtrates in die Stadtkasse abzuliefern hat. In der aktuellen Botschaft steht dazu: «Dies wird voraussichtlich auch während der Übergangsfrist von maximal neun Monaten gelten.» Mit diesem Geld etwa könnten Stellvertreterregelungen finanziert werden.

