Freispruch vom Vorwurf der mehrfachen Vergewaltigung: Aussagen der Frau sind für das Bezirksgericht Kreuzlingen «nicht glaubhaft» Thurgauerin beschuldigt ihren Ex-Partner und Vater der beiden Kinder der mehrfachen Vergewaltigung, Nötigung und Schändung. Doch es fehlen die klaren Beweise. Ida Sandl 12.09.2020, 05.30 Uhr

Es steht Aussage gegen Aussage: Eine Thurgauerin wirft ihrem Partner, zugleich Vater der beiden Kinder, mehrfache Vergewaltigung, Nötigung und Schändung vor. Die Staatsanwältin will den 42-Jährigen für fünf Jahre ins Gefängnis schicken. Das Bezirksgericht Kreuzlingen spricht ihn dagegen von sämtlichen Vorwürfen frei.

Die Richter finden zu viele Widersprüche in den Schilderungen der Frau, teils würde sich das Gesagte nicht mit den Fakten decken. Im schriftlichen Urteil, das jetzt vorliegt, steht: «Es bleiben unüberwindbare Zweifel», dass sich alles so zugetragen habe, wie die Frau behaupte. Daher sei ein Freispruch zwingend gemäss dem Grundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten». Zitat aus dem Urteil:

«Ein Schuldspruch darf nur erfolgen, wenn die Schuld des Beschuldigten mit hinreichender Sicherheit erwiesen ist.»

Es sind die Scherben einer Liebe, ausgebreitet auf 160 DIN-A-4-Seiten. So umfangreich ist das begründete Urteil. Was genau passiert ist hinter verschlossenen Schlafzimmertüren, wissen letztendlich nur der Beschuldigte und seine Ex-Partnerin. Doch das Paar präsentiert dem Gericht zwei völlig unterschiedliche Versionen der Geschehnisse zwischen Dezember 2014 bis kurz vor Weihnachten 2016.

Die Frau wollte sich schon länger von ihrem Partner trennen

Die Frau, die als Zivilklägerin auftritt, spricht von roher Gewalt, von Würgen, aufs Bett werfen, mehrfach erzwungenem Geschlechtsakt. Einmal soll der Beschuldigte ihr eine so hohe Dosis an Schlaftabletten verabreicht haben, dass sie einen Blackout hatte. Diese Wehrlosigkeit habe er ausgenützt, um sie zu vergewaltigen.

Der Arzt des Mannes hält es dagegen für unglaubwürdig, dass das Schlafmittel die Frau völlig ausser Gefecht gesetzt habe. Fakt ist, dass sie sich trennen wollte, aber gerne mit den Kindern im Haus geblieben wäre. Sie habe Todesangst gehabt, sagt sie aus. Der Beschuldigte habe gedroht, sie zu töten, wenn sie ihn verlasse. Vorübergehend war er ausgezogen, kam aber wieder zurück. Ab dann bezogen sie getrennte Schlafzimmer.

Sie stritten, versöhnten sich und stritten wieder

Der Beschuldigte hat die Situation völlig anders erlebt. Der Vorwurf der Vergewaltigung habe ihn aus heiterem Himmel getroffen. Für ihn war der Sex einvernehmlich. Aus den Chats geht hervor, dass er lange auf eine gemeinsame Zukunft gehofft hat. Doch der Alltag war bestimmt von sich wiederholenden Streits und Versöhnung, was sich auch in den Whatsapp-Nachrichten spiegelt. Dabei spart die Ex-Partnerin nicht mit Beleidigungen.

Ein grosser Teil der Aussagen des Beschuldigten darf nicht verwendet werden. Da er vor der polizeilichen Befragung nicht über die Vorwürfe gegen ihn aufgeklärt worden sei. Das macht es für das Gericht nicht einfacher. Seinem Psychiater hat er anvertraut, dass er manchmal die Kontrolle verloren habe. Es sei auch zu Handgreiflichkeiten gekommen. Aber weder seine Partnerin noch die Kinder will er je geschlagen haben. Es habe nie Sex gegen den Willen der Frau gegeben.

Es gibt einen Arztbericht, aber keine klaren Beweise

Nur einmal sei er so in Rage geraten, dass er seine Ex-Partnerin festgehalten und in die Badewanne gestossen habe. Die Frau hat sich dabei die Lippe blutig geschlagen. Das war im September 2016. Daraufhin habe er eine Therapie begonnen. Sie würde ihn ansonsten verlassen, hatte die Frau gedroht. Sein Patient sei jemand «mit einer etwas unbeholfenen verbalen Ausdrucksfähigkeit», schreibt der Psychiater im Arztbericht. Er habe aber «nie den Eindruck von sexueller Enthemmung» gehabt.

Das Gericht muss sich bei seinem Urteil auf Aussagen, Chat-Nachrichten, Arztberichte und Arbeitsprotokolle stützen. Nach der letzten angeklagten Vergewaltigung suchte die Frau zwar ein Spital auf. Aber auch dieser Bericht ist nicht wirklich erhellend. Die Verletzungen, die gefunden wurden, sind nicht eindeutig. Sie würden aber auch ihren Schilderungen nicht widersprechen. Zitat aus dem Urteil:

«Die Hämatome an der Vorder- und Aussenseite der Oberschenkeln sind mit dem beschriebenen Ablauf der Vergewaltigung schlecht vereinbar.»

Unterm Strich sind für das Gericht die Aussagen der Frau «nicht glaubhaft». Das Kerngeschehen werde von ihr «weder gleichbleibend, noch in sich schlüssig oder folgerichtig dargestellt». So habe sie zuerst von drei, später von vier Vergewaltigungen gesprochen. Zwar seien auch die Darstellungen des Beschuldigen «nicht restlos überzeugend». Seine Aussagen hätten aber «weniger Widersprüche, mehr Realitätsmerkmale und mehr Detailreichtum».

Der Beschuldigte sass knapp zwei Monate in Untersuchungshaft

Nach dem vollumfänglichen Freispruch hat der Mann einen Anspruch auf Entschädigung zugute, für seinen Lohnausfall und die Untersuchungshaft. Knapp zwei Monate sass er nach seiner Verhaftung im Dezember 2016 im Gefängnis, dafür soll er eine Genugtuung von 18500 Franken erhalten.

Gut möglich, dass es einen weiteren Akt in dieser Geschichte geben wird, diesmal vor dem Thurgauer Obergericht. Mediensprecher Thomas Soliva, sagt, die Berufungsfrist laufe noch.