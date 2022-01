Am Sonntag, 2. Januar, waren Sternsinger in Homburg unterwegs

Unterstützung Sternsinger haben in Homburg Häuser gesegnet Am Sonntag, 2. Januar, waren Sternsinger der Jubla Homburg- Gündelhart unterwegs. Sie haben Häuser gesegnet und Geld für die Aktion «Gesund werden – Gesund bleiben, ein weltweites Kinderrecht» gesammelt. Salome Preiswerk Guhl 03.01.2022, 16.40 Uhr

Die Sternsinger segneten zahlreiche Häuser in der Politischen Gemeinde Homburg. Bild: Salome Preiswerk Guhl

Kaspar, Melchior und Balthasar – Am Sonntag, 2. Januar, des neuen Jahres zogen nach dem Gottesdienst zahlreiche Sternsinger der Jubla Homburg-Gündelhart los. Sie sammelten für die Aktion «Gesund werden – Gesund bleiben, ein weltweites Kinderrecht» und segneten in der Politischen Gemeinde Homburg die Häuser. Die Aktion Sternsingen in der Schweiz ist eine vom katholischen Hilfswerk Missio koordinierte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Sie wird von den Pfarreien durchgeführt. Die Unesco hat das Sternsingen als immaterielles Kulturerbe anerkannt.