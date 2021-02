UNTERSTÜTZUNG IN DER PANDEMIE Für Störmetzger, Fitnesscenter oder auch Kinderkrippen: Ab sofort sind Gesuche an den Covid-19-Hilfsfonds der Stadt Frauenfeld willkommen Das Kässeli ist mit dem Gewinn aus der Rechnung 2019, nämlich 1,26 Millionen Franken, gefüllt. Möglichst niederschwellig sollen Firmen, Vereine und andere Institutionen aus Frauenfeld zu Geld kommen für zukunftsweisende Projekte, die durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie verunmöglicht werden. Mathias Frei 10.02.2021, 18.20 Uhr

Stadtpräsident Anders Stokholm und Peter Koch, Leiter Amt für Kommunikation und Wirtschaft, an der Medienkonferenz am Mittwochvormittag im Rathaus zum Frauenfelder Covid-19-Unterstützungsfonds. Bild: Kevin Roth

«Der Covid-19-Fonds ist wie eine verlängerte Schwangerschaft», meint Stadtpräsident Anders Stokholm. Sinnbild für diese verzögerte Niederkunft ist eine Flipchart, die den Stadtpräsidenten seit mittlerweile zehneinhalb Monaten begleitet.

«Das war das Resultat unseres ersten Brainstormings vergangenen März.»

Das erklärt Stokholm am Mittwochvormittag an einer Medienkonferenz im Rathaus. Thema der Information ist eben dieser Covid-19-Fonds der Stadt. Nebst Themen wie einem Mahnstopp, Kinderbetreuung und einer digitalen Plattform, die später unter dem Namen «Frauenfeld liefert» realisiert wurde, war auch ein Unterstützungsfonds ein Kind der ersten Stunde in der Coronakrise. «Wir waren uns im Stadtrat sofort bewusst: Das wird gröbere Auswirkungen haben.»

Die besagte Flipchart an der Medienkonferenz. Bild: Kevin Roth

Zu den ersten Ideen gehörte auch der sogenannte Murgbatzen. Also ein Geldbetrag, der im Giesskannenprinzip verteilt wird. Die Gemeinde Weinfelden hat das praktiziert. Der Stadtrat befragte Wirtschaftsexperten, die zum Ergebnis kamen: Ein Geldgutschein ist ja schön, aber hat keinen nachhaltigen Effekt. Darum habe man ein Instrument weiterverfolgt, womit man in die Zukunft investieren könne, sagt Stokholm.

Referendumsfrist am Montag ungenutzt verstrichen

So war der Covid-19-Fonds geboren. Nach dem Ja des Gemeinderats im November ist am Montag die Referendumsfrist für das dazugehörige Reglement ungenutzt verstrichen. «Jetzt können wir den Fonds installieren», freut sich Stokholm, «und so zukunftsweisendes Projekt unterstützen.»

Ansprechperson für den Fonds ist bei der Stadt Peter Koch. Er leitet das Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung (AKW). Koch ruft dazu auf:

«Keine falsche Scham! Reicht Gesuche ein!»

Wie der AKW-Chef erklärt, habe es bereits erste Anfragen gegeben: für Störmetzgereien, von Kinderkrippen oder auch von Fitnesscentern, die Online-Kurse produzieren. Ein Gesuch einzureichen, ist ganz einfach. Über ein Formular auf www.frauenfeld.ch/fondscovid19 gibt man Angaben ein mitsamt Projektbeschrieb, einem einfachen Finanzplan und der Höhe des ersuchten Betrages. «Es muss keine Doktorarbeit sein», sagt Koch. Es gehe darum, die formellen Hürden tief zu halten, gleichwohl gelte es aber, Bedingungen zu erfüllen, erklärt Stokholm. Die Jury, die aus ihm, Koch und, je nach Gesuch, weiteren Amtsleitungen oder Fachpersonen besteht, tagt regelmässig. Stokholm sagt: «Bei nicht riesigen Beträgen bekommt der Gesuchsteller innert Monatsfrist Bescheid.»

Betroffenheit durch Pandemie muss nachgewiesen sein

Wie Koch erklärt, sind Betriebe und Verbände aus der Wirtschaft ebenso angesprochen wie Vereine, Stiftungen oder Genossenschaften. Wichtig ist der Sitz in Frauenfeld, und Privatpersonen können keine Gesuche einreichen. Es müsse eine Betroffenheit durch die Pandemie nachgewiesen sein, und das Geld müsse da zum Einsatz kommen, wo keine anderen staatlichen Mittel zur Verfügung stünden, etwa Härtefallprogramm, Erwerbsersatz oder Kurzarbeitsentschädigung.

«Das Projekt sichert den Fortbestand der Organisation.»

Es müsse zukunftsgerichtet und nachhaltig sein sowie der Allgemeinheit nützen. Kein Unterstützung gibt es beispielsweise für Betriebskosten.

Der Fonds ist aktuell mit 1,26 Millionen Franken, dem Rechnungsgewinn 2019, geäufnet. Stokholm geht nicht davon aus, dass die Stadt den Fonds zu einem späteren Zeitpunkt auffüllen wird. Das war ja auch die Meinung der Gemeinderatsmehrheit. Spenden oder Schenkungen sind aber möglich. Koch hält fest:

«Der Fonds ist zweckgebunden, wird separat in der Rechnung ausgewiesen, und es besteht kein Rechtsanspruch.»

Die A-fonds-perdu-Beiträge müssen versteuert werden. Und wer in den Genuss von Unterstützungsgeldern kommt, wird nicht kommuniziert. Stokholm erwartet, dass vielleicht 50 bis 60 Gesuche eingehen, aber nicht alle auf einmal. Ein allfälliger Restbetrag würde per Ende November 2023 zurück in die allgemeine Stadtkasse fliessen. Stokholm stellt klar: Es sind A-fonds-perdu-Beiträge, aber keine Geschenke. In der städtischen Kulturförderung habe man mit diesem Beitragsinstrument langjährige Erfahrung. Davon wolle man profitieren.