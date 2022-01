Biotech-Arzneien: Die Lebensretter der Egenex aus Tägerwilen

Unternehmertum Sie wollen die Welt mit Biotech-Arzneien «ein kleines bisschen besser machen»: Die Lebensretter aus Tägerwilen Die Firma Eugenex ist einer der Vorreiter für Biotech-Arzneien. Sie wirkte an der Entwicklung eines Corona-Medikaments mit. Das Anti-Covid-Präparat hat bereits eine Zulassung für Teile Asiens erhalten. Walther Rosenberger Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.30 Uhr

Klein, aber fein: Das Biotechnologie-Unternehmen Eugenex umfasst nur zehn Mitarbeitende. Bild: PD

Der kleine Industriepark in Tägerwilen sieht nicht gerade so aus, als könnte sich hier das Schicksal Hunderttausender schwer erkrankter Menschen entscheiden. Ein Parkplatz, eine Bahnlinie und ein nüchternes Funktionsgebäude mit grauer Stahlfront.

Neben einem Institut für Werkstofftechnik, einem Gebäudereinigungsspezialisten und ein paar Start-up-Firmen hat hier aber auch ein Biotechnologieunternehmen seinen Sitz, das für viele schwer an Covid-19 erkrankte Menschen, insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern, Hoffnung bringen könnte. Zumindest ist Michael Zang-Gandor, Chef und Eigner der Firma Eugenex Biotechnologies, davon überzeugt.

Biosimilars und Generika Biosimilars gehören zu den Nachahmerpräparaten. Anders als Generika, die exakte chemische Nachbauten von Arzneien sind, ahmen die mit Hilfe von Bakterien oder Tierzellen hergestellten Biosimilars etablierte biopharmazeutische Arzneimittel nur möglichst exakt nach. Preislich sind Biosimiliars vergleichsweise günstig. Speziell zur Versorgung armer Länder sind sie deshalb besonders wichtig. Umsatz: Im deutschen 14-Milliarden-Euro-Markt für biopharmazeutische Arzneien sind Biosimilars mit 1,8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020 noch relativ unbedeutend. Die Bedeutung der Biosimilars wächst aber extrem schnell. (wro)

Der gebürtige Oberbayer mit Arbeitsplatz am Bodensee hat Eugenex Biotechnologies mit seiner Frau Christine Gandor 1999 gegründet. Einen gut dotierten Job beim Pharmariesen Novartis hatten die studierten Biotechnologen zuvor aufgegeben. «Wir wollten unsere eigenen Ideen verfolgen und was Gutes draus machen», sagt der 56-Jährige. Das könnte geklappt haben.

Michael Zang-Gandor, Mitgründer Eugenex. Bild: PD

Ende 2021 erhielt der mit der Eugenex-Technologie entwickelte Antikörper Tocira eine Notfallzulassung in Indien und konnte über die Biopharmatochter des indischen Hetero-Konzerns erfolgreich auf den Markt gebracht werden. Nach Darstellung von Forschern kann das Medikament bei schweren Covid-19-Verläufen Leben retten. Hetero ist einer der grossen Medikamenten-Hersteller weltweit, in dessen Fabriken auch Pillen für Pfizer, Takeda oder Roche vom Band laufen. Das auf Antikörpern basierende Anti-Corona-Medikament namens Tocira werde mittlerweile schon in etwa 20 weitere Länder, vornehmlich in Asien, exportiert, sagt Zang-Gandor. Auch für Europa und die USA werde eine Zulassung angestrebt. «Für uns ist das ein Riesenerfolg», sagt der Pharmaforscher, der im Konstanzer Stadtteil Dingelsdorf lebt.

Alles in die Firma investiert und auf vieles verzichtet

Dem Oberbayern und seiner Frau einen brennenden Forscherdrang zu unterstellen, tut ihnen wahrscheinlich nicht unrecht. «Bei unserer Arbeit geht es uns nicht in erster Linie ums Geldverdienen, sondern darum, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen», sagt er. Während so mancher Studienkollege sein Wissen über biotechnologische Wirkstoffe so schnell wie möglich vergoldete, bei Risikokapitalgebern Millionen einsammelte, diese aber oft auch ebenso zügig wieder verbrannte, forschten die Tägerwiler eher im Stillen. «Ich habe lange kein richtiges Auto gehabt und fast alles Geld in die Firma investiert», sagt Zang-Gandor.

Mit nur 20'000 Franken an Kapital gestartet

Christine Gandor, Mitgründerin Eugenex. Bild: PD

Das Startkapital für Eugenex stellten 20'000 Schweizer Franken dar. Ein wesentlicher Teil des wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Kapitals der Firma ist eine eigene Zelllinie, die das Forscher-Paar entwickelt hat. Michael Zang-Gandor und Christine Gandor hatten bereits an der ETH mit tierischen Zellen gearbeitet.

Um Industriestandard zu genügen, wurde die von Eugenex verwendete CHOSI Zelllinie 1999 in einem langwierigen und komplizierten Prozess komplett neu ausgearbeitet. Solche Zelllinien sind die Grundlage für biopharmazeutische Medikamente – eine Produktklasse, die seit etwa 15 Jahren zusehends traditionelle, mittels chemischer Verfahren hergestellte, Arzneimittel ergänzen. Eugenex ist ein Spezialist für solche Zelllinien und entsprechende Nährlösungen.

Nach dem Durchbruch ging es bei Eugenex schnell

Das Unternehmen mit gerade einmal zehn Mitarbeitern hat dabei sogar die ganz dicken Fische an der Angel. Seit Anfang der 2000er-Jahre nutzt der Generika-Hersteller Stada die Eugenex-Technologie, um Silapo herzustellen – ein Biotech-Medikament, das für die Therapie von Dialyse- und Krebspatienten genutzt wird und zugleich eines der ersten biotechnologischen Nachahmer-Produkte – sogenannte Biosimilars – welt- weit ist. 2018 wurde dieses von Eugenex entwickelte Medikament von dem US-Pharmariesen Pfizer unter dem Namen Retacrit in den USA eingeführt.

Nach diesem Durchbruch ging es bei Eugenex schnell. Auf seiner Website wirbt die Firma aus Tägerwilen mit einem Dutzend Biosimilars, die Eugenex-Zelllinien nutzen und weltweit bei Patienten im Einsatz sind. Das Anti-Corona-Mittel Tocira, das ein lange etabliertes Medikament des Basler Pharma-Riesen Roche nachahmt, ist der letzte Erfolg in dieser Reihe. Tocira soll das Überschiessen des Immunsystems bei Coronapatienten verhindern.

Versorgung mit Markenprodukten unzureichend

Eine Kleinfirma, die im grossen Pharmageschäft mitmischt? «Nicht ungewöhnlich», sagt Rolf Hömke, Sprecher beim deutschen Verband forschender Arzneimittelhersteller (VfA). Oft hätten kleine Firmen Spezialkompetenzen, die selbst über das Know-how von Konzernen hinausreichten. Für alles Übrige suchten sie sich Partner in der Industrie. So macht es auch Eugenex. Aber wieso braucht man überhaupt Firmen, die bereits existierende Medikamente nachahmen? Zang-Gandors Antwort ist einfach: An die Markenpräparate komme in den armen Ländern fast niemand heran, sagt er.

Arme Länder können sich das Original nicht leisten

Tatsächlich ist der Zugang zu hierzulande gängigen Arzneimitteln in grossen Teilen der Welt nicht gegeben. Und das gilt nicht nur für Coronaimpfstoffe, sondern allgemein. Arme Länder können es sich schlicht nicht leisten, die teuren Original-Präparate der Pharmariesen für die eigene Bevölkerung zu kaufen. Daher haben Nachahmer-Mittel in diesen Ländern eine noch grössere Bedeutung als hierzulande.

Das bestätigt auch der Verband forschender Arzneimittelhersteller (VfA). Günstige Medikamente seien ein Beitrag für die Versorgung der Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern, sagt VfA- Sprecher Hömke.

Entwicklungshilfe und Business zugleich

Die Pharma-Entwickler von Eugenex leben dabei von Lizenzgebühren, die sie vom jeweiligen Vermarktungspartner erhalten. «Wir könnten da deutlich mehr nehmen, aber darum geht es uns nicht», sagt Zang-Gandor.

Zugleich sei das Geschäft lukrativ. «Wir machen Business und Entwicklungshilfe gleichzeitig.» Statt einer Schrottlaube steht mittlerweile ein Mercedes Cabrio in seiner Garage im nahen Dingelsdorf hinter Konstanz.

Den Drang, sein Unternehmen, das «niedrige einstellige Millionenumsätze» einfährt, auf Wachstum zu trimmen, verspürt Zang-Gandor nicht. Das mache die Pharmaentwicklung nicht unbedingt erfolgreicher. Dennoch sucht Eugenex Mitarbeiter. Nach dem Erfolg auf dem indischen Markt könne man qualifizierte Verstärkung «ganz gut gebrauchen».

