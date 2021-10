Unterhaltung Zurück in die wilden Zwanziger: Das Vokalensemble Männergesang erinnert in Frauenfeld an die Comedian Harmonists In einem sehr biografisch-historisch geprägten Programm liess das Vokalensemble Männergesang beim Tournee-Start in Frauenfeld die Karriere der Comedian Harmonists Revue passieren. Christof Lampart 31.10.2021, 17.00 Uhr

In rotem und goldenen Paillettenjackets: Jean-Pierre Dix, Chasper-Curò Meni, David Lang, Reto Hofstetter, Simon Savoy.

«Comedian Harmonists – Ilse Möller packt aus» war ein interessanter Abend, den viele beim Stichwort «Comedian Harmonist» vielleicht ein wenig anders erwartet hätten. Denn unter der Leitung des als singenden Poeten bekannten Mammermer Musikers David Lang widmeten sich Simon Savoy (Countertenor), Reto Hofstetter (Tenor), David Lang (E-Piano/Tenor), Chasper-Curò Mani (Bariton) und Jean-Pierre Dix (Bass und Erzähler) nicht einfach den Werken der Berliner Boy Band, sondern gleich dem ganzen Lebensgefühl, das in den wilden Zwanzigern des 20.Jahrhunderts in Berlin vorherrschte.

Und genauso fühlte und hörte sich auch an, was am Samstagabend während 70 Minuten am Stück im Frauenfelder Rathaus geboten wurde.

Vokalensemble Männergesang mit Erinnerungen an die Comedian Harmonists. Bild: Donato Caspari

Zwischen Biografie und Historie

Zwar eröffneten die Sänger mit dem wohl bekanntesten aller Comedian-Harmonists-Lieder, «dem kleinen, grünen Kaktus», den Abend. Doch wer sich darauf eingestellt hatte, einem «Best of»-Abend der Comedian Harmonists (1928-1935) beizuwohnen, irrte. Vielmehr packte die Berliner Hauswirtin Ilse Möller aus, erzählte vom leb- und triebhaften Treiben im Berlin jener Zeit aus. Und schilderte, wie die Truppe durch ein Inserat von Harry Frommermann zusammenfand, derweil das übrige Quartett das Vorsingen, die ersten Proben, Flops und Triumphe bis hin zum Arierparagrafen singend zum Besten gab. Jenem Erlass also, der die Karriere der Comedian Harmonists beendete.

Dass das Vokalensemble in schwarz-rot-goldener Kleidung auftrat und so modisch einen Bezug zwischen der damals im Untergang begriffenen Weimarer Republik und dem heutigen Deutschland schuf, war eine weitere Facette, welche die kurzweilige Stunde mehr zur gesungenen Geschichtsstunde, denn zum reinen Konzert werden liess. Die Musik stammte zum grossen Teil aus der Feder von David Lang. Dabei komponierte und arrangierte er ebenso modern wie es vor 100 Jahren die Musik der Comedian Harmonist war. Frech, ganz frei nach Schnauze – und versprühte dabei Lokalkolorit pur, wenn er bei Liedern wie «So jing es den ganzen Tag», «Da klang schon ma jar nich so übel» oder «Dat war’n Flop» ins Berlinerische wechselte.

Das Programmheft nicht vergessen!

Da war es schon gut, dass es ein Programmheft mit sämtlichen Texten gab, denn wer dem munteren Reden und Singen auf Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, Berlinerisch und Englisch einfach so versuchte zu folgen, dürfte manchmal, punkto Verständlichkeit, schon an seine Grenzen gestossen sein, zumal Lang in einigen Stücken munter zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch hin und herspringt. Deshalb sollte man nicht versäumen, sich vor der Vorstellung unbedingt das Programmheft zu greifen.