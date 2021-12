Unterhaltung Zirkusspass mit Polo, Bimbo und Pinguin Rudi: Weihnachtszirkus Stey hat in Frauenfeld zur Galapremiere eingeladen Der Frauenfelder Weihnachtszirkus hat am Donnerstagabend eine äusserst gelungene Premiere gefeiert. Der legendäre und traditionelle Thurgauer Zirkus Stey gastiert noch bis Ende Dezember im Murg-Auen-Park. Von Clown-Shows über Akrobatik und Gesang bis hin zu atemberaubenden Jonglagen und magischen Momenten: Jeder kommt auf seine Kosten. Christoph Heer 10.12.2021, 16.35 Uhr

Poletänzerin Lelde Feldmane in ihrem Element. Bild: Andrea Stalder

Was für ein herrliches Intro mit Lara Zoe, einer jungen und aufstrebenden Sängerin. Die junge Ostschweizer Schlager- und Musicalsängerin verzaubert das Premierenpublikum vom ersten Ton an. Und was schon auf sehr hohem Niveau beginnt, flacht an der Galapremiere vom Donnerstagabend im Zelt des Weihnachtszirkus im Murg-Auen-Park in Frauenfeld in keiner Weise ab.