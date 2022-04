Die Musik Märstetten trennt sich von ihrem Dirigenten

Unterhaltung Musik Märstetten: Italienische Hits und ein «Ciao» für den Dirigenten Die Musikgesellschaft Märstetten spielte am Samstagabend ein mitreissendes Konzert – ein letztes Mal unter der Leitung von Dirigent Suso Stoffel. Manuela Olgiati 24.04.2022, 17.35 Uhr

Dirigent Suso Stoffel dirigiert die Märstetter Musikantinnen und Musikanten. Bild: Manuela Olgiati

Die regionale Jugendmusik Thurtal gibt am Samstagabend im Oberstufenzentrum Weitsicht in Märstetten zuerst ihr Konzert unter der Leitung von Dirigent Benedikt Hubov. Dann macht sich die Musikgesellschaft Märstetten bereit für ihren Auftritt. Mit dem Konzertmarsch «Olympica» ist ein stimmiger Anfang gemacht. Das Thema «Bella Italia» kam eigentlich mit zwei Jahren Verspätung.

Präsident Patrick Spiri begrüsst das Publikum mit den Worten: «Das Abendunterhaltungsprogramm hatten wir bereits für 2020 vorbereitet. Dann kam der Lockdown.» Nun spiele die Musik in lockerer Atmosphäre zu passender Hallendeko und einem Essen.

Patrick Spiri, Präsident der Musikgesellschaft Märstetten. Bild: Manuela Olgiati

Die Gäste sitzen an langen Tischen, Spaghetti Bolognese aus der Wigoltinger Berghaus-Küche wird serviert. Die 35 Musikantinnen und Musikanten auf der Bühne tragen nicht Uniform, sondern Jeans und Shirt. Neues ausprobieren will die MG Märstetten. Spiri sagt: «Wir beenden die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Dirigent Suso Stoffel.» Der Entscheid sei nicht leichtgefallen, es brauche Veränderung in Märstettens Musik. Stoffel hat die MG 18 Jahre lang dirigiert.

Unter den Musikern hat es brillante Solisten

An diesem Abend dirigieren Stoffel und Andreas Zuber abwechselnd. Unter den Märstetter Musikanten sind brillante Solisten auszumachen. Ernst Ammann spielt auf dem Alphorn. «A Swinging Safari» und die «Fischerin vom Bodensee» erklingen zur Freude des Publikums. Ein Besucher ruft laut: «Bravo, super.»

«Italien Holiday» spielt die Musikgesellschaft im zweiten Konzertteil. Zwischen den Musikstücken macht der Präsident auf die kommenden Veranstaltungen mit der «Spargelmusik» am 28. und 29. Mai aufmerksam. Am 26. November steht ein gemeinsames Herbstkonzert mit der Musikgesellschaft Affeltrangen bevor.

Mitreissend zum Schluss das «Arrividerci Roma». Für ihre Leistungen erhalten die Musikantinnen und Musikanten von den rund 250 Zuhörerinnen und Zuhörern viel Applaus. Zuhörer Werner Haldner lobt den Klangkörper und die harmonische Einheit. Dies verdanke man dem Dirigenten, und es liegt etwas Wehmut in seiner Stimme: «Ich bin enttäuscht, dass die Märstetter die Zusammenarbeit mit dem Dirigenten beenden.»