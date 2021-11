Sirnach: Musikgesellschaft und Kinderjodelchörli füllen Kirche

Unterhaltung Einfach, weil es gut war: Musikgesellschaft Sirnach und Kinderjodelchörli Tannzapfenland füllen die katholische Kirche Mehrere hundert Besucher versammeln sich am Sonntagabend in der katholischen Kirche in Sirnach. Der Hinterthurgauer Jodelnachwuchs singt «Dini Seel achli la bambälä la», die Musikgesellschaft spielt stücke von van der Roost und Steven Reineke. Christoph Heer 15.11.2021, 16.40 Uhr

Die Musikgesellschaft Sirnach spielt vor zahlreichem Publikum in der katholischen Kirche. Bild: Christoph Heer

Wie vor Wochenfrist, damals beim Auftritt des Jodelclubs Sirnach, füllt sich auch an diesem Sonntagabend die katholische Kirche mit mehreren hundert Besuchern. Dieses Mal wird zwar wieder gejodelt, aber nicht nur. Denn vor dem Auftritt der Musikgesellschaft Sirnach ist der Hinterthurgauer Jodelnachwuchs an der Reihe.

Unter der Leitung von Irma Schatt begrüsst das Kinderjodelchörli Tannzapfenland das Publikum. Dies unter anderem mit dem unzerstörbaren «Dini Seel achli la bambälä la» und einem feinen Naturjodel. Eine Zugabe? Natürlich!

Kurze Umbauphase, und dann ist die Zeit reif für Blasmusik der hochstehenden Art. Der Einzug der Musikgesellschaft unter der Leitung von Bruno Uhr verläuft problemlos, so wie auch das eröffnende «Apollo» von Jan van der Roost. Kleine Schwierigkeiten dann bei einem jungen Musikanten in der vordersten Reihe. Das Notenblatt des zweiten Arrangements, «Pilatus – Mountain of Dragons», lässt sich nicht finden. Doch er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und blättert so lange, bis das richtige Papier auf dem Notenständer liegt – das Publikum goutiert es mit einem scheuen Schmunzeln.

Es ist ja nicht so, dass ein Mitglied einer Musikgesellschaft lediglich auf der Bühne sitzt und sein Instrument beherrschen muss. Nur den Mutigsten von ihnen kommt nämlich auch die Ehre zuteil, das Mikrofon in die Hand zu nehmen und das grosse Publikum zu den gespielten Stücken zu informieren. Fabienne und Daniel haben es dieses Mal geschafft. Ohne zittrige Stimmen sprechen sie in den Akustikverstärker und wissen allerlei Informatives zu Liedgut und Komponisten. Eigentlich schade, wird der musikalische Teil nach gut 70 Minuten schon beendet, denn hierbei hätte man gut und gerne noch etwas länger zugehört – nicht nur der Entschleunigung wegen, sondern einfach, weil es gut war.