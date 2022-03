Musiker David Lang aus Mammern ist auf Tour und unter "Dampf"

Unterhaltung Er steht unter «Dampf»: Komponist und Musiker David Lang aus Mammern präsentiert sein neues Programm in Berlingen und Frauenfeld Klavierspielend und singend untersucht David Lang den Zusammenhang zwischen der Gesundheitskrise und der Anzahl Grillabenden im Monat. Begleitet wird er bei seinen Auftritten vom Kontrabassisten Jean-Pierre Dix. 16.03.2022, 16.35 Uhr

David Lang. Bild: Andrea Stalder

In seinem neuen Programm «Dampf» untersucht David Lang den Zusammenhang zwischen der Gesundheitskrise und der Anzahl Grillabenden im Monat. Singend und klavierspielend. Doch nicht nur das: Er möchte wissen, wie sich ein Promi am kalten Buffet strategisch am besten verhält. Der Musiker forscht ausserdem nach, warum Thurgauer Nächte so berüchtigt sind und wo die letzten urchigen Beizen zu finden sind. Lang wurde in einem Kulturmagazin des grössten Apfelkantons der Schweiz auch schon «Odysseus vom Untersee» genannt.

David Lang «Heimat». Video: PD/David Lang

Auch den Umfang der sonntäglichen Kollekte nimmt Lang unter die Lupe. Er überredet seinen Bühnenkameraden, den Kontrabassist Jean-Pierre Dix, sich zum tieferen Sinn des Hundehäufchen-Aufnehmens zu äussern, und bringt die Liebe, dieses launische Ding, in Zusammenhang mit Schlafgeräuschen. Lang wundert sich, wie intensiv sich Kutscher verlieben können. Er ruft unter Dampf stehenden Menschen «Nur Mut!» zu und gesteht sich und dem Publikum, dass er seine Heimat liebt.

Die Premiere des sechzigminütigen Konzertabends fand am 11. März im Rathaus Weinfelden statt. David Lang tritt am Sonntag, 20. März, in der Kirche Berlingen auf und am Donnerstag, 24. März, im Eisenwerk Frauenfeld. (red)

Tickets reservieren unter: www.davidlang.ch oder via Tel. 076 325 29 34