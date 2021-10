Unter Wasser Leidenschaft fürs Filmen und Tauchen kombiniert: Kunststudentin filmt Tauchgrabungen in Steckborn-Feldbach Anita Moresi stammt aus Schlatt und ist gelernte Konditorin und Köchin. Die 27-Jährige hat im Rahmen ihres Filmstudiums an der F+F Schule für Kunst und Design Zürich einen Kurzfilm zu den Tauchgrabungen in Steckborn-Feldbach gestaltet. Kim Ariffin 15.10.2021, 11.30 Uhr

Tauchgrabung in Steckborn-Feldbach, gefilmt von Anita Moresi. Bild: PD

Filmisches Abtauchen war angesagt. Weil sie schon früher gerne in Steckborn tauchte, haben die dortigen archäologischen Ausgrabungen grosses Interesse bei Anita Moresi erweckt. Für ihren ersten Studiengang an der Zürcher F+F Schule für Kunst und Design sollte die Thurgauerin einen dokumentarischen Kurzfilm gestalten. Die Tauchgrabungen in der Steckborner Turgibucht, einer Fundstelle für Pfahlbausiedlungen, waren perfekt dafür geeignet, die ersten Filmerfahrungen zu sammeln. Die Filmstudentin hat die Gelegenheit bekommen, ihre Kollegin, die an diesem Ort als Archäologin tätig ist, bei der Arbeit zu begleiten. Sie durfte sowohl auf dem Land als auch unter Wasser mit dabei sein. Moresi erklärt: