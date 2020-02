Unter seiner Nadel lag schon Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer: Raphael Schulz betreibt ein Tattoo-Studio in Müllheim Der gebürtige Berlinger Raphael Schulz betreibt seit knapp zwei Jahren ein Tattoo-Studio in Müllheim. Zu seinen Kunden zählen unter anderem Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer und dessen ehemaliger Assistenztrainer Christian Wohlwend. Rahel Haag 18.02.2020, 04.30 Uhr

Raphael Schulz in seinem Loft, das ihm gleichzeitig als Tattoo-Studio dient. (Bild: Reto Martin)

Vom Kinn an abwärts gibt es auf dem Körper von Raphael Schulz kaum noch eine freie Stelle. «Langsam wird der Platz knapp», sagt der 40-jährige Tätowierer. Mit achtzehn legte er sich zum ersten Mal unter die Nadel. Jahre später griff er selber zur Tätowiermaschine.

«Ein Freund bot mir seine Schweinehaut zum Üben an»

sagt er. Und so habe er ihm eine japanische Hannya-Maske auf die Wade gestochen. «Die ist dolle geworden», sagt der gebürtige Berliner lachend.

Damit hatte sich die Sache für Schulz erledigt – eigentlich. Denn als besagter Freund im Sommer kurze Hosen trug, sei er immer wieder nach seinem Tätowierer gefragt worden. Bald schon tätowierte Schulz Bekannte und Bekannte von Bekannten. 2012 eröffnete er schliesslich sein eigenes Tattoo-Studio in Berlin.

Eine Maori-Schildkröte für den HC-Thurgau-Trainer

Schulz sitzt in seinem grossen Loft in der Grüneck in Müllheim. Er ist barfuss. Auf seinem rechten Fussrücken ist die Schere eines Skorpions zu erkennen, dessen Körper wird vom Hosenbein verborgen. Seit knapp zwei Jahren lebt und arbeitet er hier.

Zuvor tätowierte er in Weinfelden. Dort lernte er auch Christian Wohlwend, den damaligen Trainer des HC Thurgau, kennen.

«Er ist einfach ins Studio reingesprungen und wollte ein Tattoo»

sagt Schulz. Er habe Wohlwend eine Maori Schildkröte aufs Handgelenk tätowiert. Später kam ein indianischer Thunderbird auf dem Rücken dazu. Das sei ein grosses Projekt gewesen. «Dadurch haben wir viel Zeit miteinander verbracht.» So sei der Kunde zum Freund geworden.

Diesen indianischen Thunderbird liess sich Christian Wohlwend von Tätowierer Raphael Schulz stechen.







(Bild: Hanspeter Bärtschi)

Durch Wohlwend, der in der Saison 2015/2016 Assistenztrainer der Eishockey-Nationalmannschaft war, lernte Schulz auch Nationaltrainer Patrick Fischer kennen.

Patrick Fischer, Eishockey-Nationaltrainer. (Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller)

«Er hat mich zu sich nach Hause eingeladen»

sagt er. So fuhr Schulz mit seinem «mobilen Einsatzkommando», mit dem er jeweils auch Tattoo-Messen besucht, nach Zug. Auch mit Fischer sei er sofort auf einer Wellenlänge gewesen.

«Unterdessen habe ich ihn schon ein paar Mal tätowiert.»

Im Gegensatz zu den Trainern seien die Eishockey-Nationalspieler zurückhaltender. Von ihnen lag noch keiner auf dem Schragen von Schulz.

Auf den Spuren der Shipibo-Indianer

Blickt man sich im Loft um, sind die indianischen Elemente nicht zu übersehen. Vergangenes Jahr verbrachte Schulz zwei Wochen bei den Shipibo-Indianern am Amazonas in Peru.

«Zwei Wochen ohne Handy mitten im Dschungel – was für eine Entspannung.»

Dazu gekommen ist Schulz ebenfalls durch Patrick Fischer. Dieser hat mit seinem Bruder 2014 ein Stück Land gekauft, um den Lebensraum und die Kultur der Shipibo zu schützen. Er hatte dort einige Bungalows errichten lassen. Diese stellt er nun Freunden und Touristen zur Verfügung, welche das Leben der Shipibo kennen lernen möchten. Die Hilfsbereitschaft der Indianer hat bei Schulz Eindruck hinterlassen. «Sie helfen dir ohne Wenn und Aber», sagt er, «immer mit einem Lächeln auf den Lippen.»

