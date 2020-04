Unter Einhaltung gesundheitlicher Schutzmassnahmen: Abschlussprüfungen an den Thurgauer Mittelschulen finden statt Das Departement für Erziehung und Kultur des Kantons Thurgau teilt mit, dass Mittelschulen die schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen wie geplant ab dem 8. Juni durchführen werden. Noch offen sei hingegen, ob die Prüfungen für die Berufsmaturität stattfinden. 23.04.2020, 14.19 Uhr

Die gymnasialen Maturitätsprüfungen sollen wie geplant stattfinden. Bild: Gaetan Bally / Keystone

(pd/nat) Die gymnasialen Maturitätsprüfungen finden vorbehältlich anderer Entscheide des Bundesrates wie vorgesehen schriftlich und mündlich ab dem 8. Juni statt. Das teilt das Departement für Erziehung und Kultur des Kantons Thurgau in einem Communiqué mit. Das Gleiche gelte für die Abschlussprüfungen für den Fachmittelschulausweis und die Fachmaturität.

Noch offen sei hingegen, ob die Prüfungen für die Berufsmaturität stattfinden werden. Bei diesen Prüfungen entscheidet das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) bis spätestens Anfang Mai über die Durchführung.

Bei Prüfungsanforderungen wird Rücksicht genommen

Im Hinblick auf das künftige Studium an universitären Hochschulen und Fachhochschulen erscheine es dem Departement richtig, die Ausbildung an der Mittelschule mit den entsprechenden Abschlussprüfungen abzuschliessen. Bei den Anforderungen an die Prüfungen werde auf die spezielle Situation mit dem Fernunterricht Rücksicht genommen. Die Schulen werden die bundesrätlichen Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie einhalten.

Die Prüfungen beginnen im Kanton Thurgau am 8. Juni, was im interkantonalen Vergleich relativ spät sei. Umfragen in den weiteren Ostschweizer und Zentralschweizer Kantonen zeigen, dass viele Kantone die Maturitätsprüfungen analog dem Kanton Thurgau durchführen möchten, heisst es in der Medienmitteilung.