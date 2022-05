Thurgauer Amt für Denkmalpflege nach Kündigungswelle am Anschlag

Unruhe Nach vielen Abgängen: Angespannte Personalsituation bringt die Thurgauer Denkmalpflege an ihre Grenzen Weil nicht alle Mitarbeitenden die Neuausrichtung des Amtes mittragen wollen, flatterten bei der Thurgauer Denkmalpflege Kündigungen ins Haus. Die Vakanzen wieder zu besetzen, erwies sich als schwierig. Derzeit können vom Amt nicht alle Aufgaben erledigt werden. Silvan Meile Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.10 Uhr

Das Amt für Denkmalpflege des Kantons Thurgau hat seinen Sitz an der Ringstrasse in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Beim Amt für Denkmalpflege bröckelt das Fundament. In den vergangenen zwei Jahren haben acht Mitarbeitende gekündigt. Besonders augenfällig sind die Abgänge bei den eigentlichen Denkmalpflegern. Vom einstigen Fünferteam der langjährigen Bauberaterinnen und Bauberater, die im Kontakt mit den Gemeinden stehen und diese in Fachfragen beraten, ist aktuell nur noch eine Person beim Kanton angestellt. Das sagt eine Person aus dem einstigen Umfeld des Amtes. Die Rede ist von einer schlechten Diskussionskultur, fachlichen Differenzen und fehlender Rückendeckung, auch etwa bei Beratungen in Bauprozessen.

Besorgter Blick vom Heimatschutz

Gianni Christen, Geschäftsführer des Thurgauer Heimatschutzes, sagt: «Ich stelle fest, dass sich beim Amt für Denkmalpflege einiges geändert hat.» Vor zwei Jahren übernahm mit Giovanni Menghini ein neuer Chef das Amt und leitete einen Kurswechsel ein.

Christen sagt, das Amt sei mit ihrer Neuausrichtung beschäftigt:

Gianni Christen, Geschäftsführer Thurgauer Heimatschutz. Bild: Ralph Ribi

«Das führt dazu, dass plötzlich Zugeständnisse gemacht werden, die vorher undenkbar gewesen wären.»

Die Neuausrichtung sei wohl auch bei einigen langjährigen Mitarbeitern nicht auf Gegenliebe gestossen.

Mitarbeiter mit ihrem grossen Fachwissen sind nur schwer ersetzbar

SP-Kantonsrat Christian Koch bestätigt Christens Einschätzung. «Die Gründe für die Abgänge liegen mehrheitlich in der Neuausrichtung des Amtes.» Koch präsidiert die Subkommission DBU der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission des Grossen Rates (GFK). Zu seinen Aufgaben gehört auch ein regelmässiger Besuch des Amtes für Denkmalpflege. Aufgrund der Personalfluktuation im vergangenen Jahr seien Stellen unbesetzt geblieben und hätten erst vor wenigen Tagen wiederbesetzt werden können. Denn im Bereich der Denkmalpflege herrsche ein Fachkräftemangel.

Wie wurden die Abgänge offiziell begründet? «Bei einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben sich die Lebensumstände verändert oder es bot sich eine Möglichkeit im Rahmen der Karriereplanung, sprich es war eine natürliche Fluktuation», sagt Carmen Haag, Vorsteherin des Departements für Bau und Umwelt (DBU), wo die Denkmalpflege angesiedelt ist. Doch sie bestätigt, dass es tatsächlich auch Abgänge gegeben habe, weil sich Angestellte explizit nicht mit der Neuausrichtung identifizieren konnten.

Regierungsrätin Carmen Haag. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

«Wir bedauern dies, da unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem grossen Fachwissen nur schwer ersetzbar sind, akzeptieren es aber als Teil des Veränderungsprozesses.»

Heute arbeite dort praktisch niemand mehr mit einem Bezug zum Thurgau, sagt die Person aus dem ehemaligen Umfeld des Amtes. Überraschend sei das nicht. Die Resultate von Mitarbeiterumfragen hätten schon länger auf eine schlechte Stimmung hingewiesen.

SVP übt Druck auf Thurgauer Denkmalpflege aus

Eine Mitschuld für die Abgänge trage auch die Politik, findet Uwe Moor, Präsident des Thurgauer Heimatschutzes. Vor allem von Seiten der SVP ist die Denkmalpflege einem starken Druck ausgesetzt. In einem Vorstoss wurde gar versucht, das Amt für Denkmalpflege aufzulösen und mit dem Amt für Archäologie zu vereinen.

Uwe Moor, Präsident des Thurgauer Heimatschutzes. Bild: Andrea Tina Stalder

Das hat gemäss Moor tiefe Wunden hinterlassen: «Dieses politische Misstrauen gegenüber den ausgewiesenen Spezialistinnen und Spezialisten der Denkmalpflege führte sicher dazu, dass diese auf Angebote aus anderen Kantonen, die permanent solch erfahrene Fachkräfte suchen, eingingen und unsere Denkmalpflege verliessen.»

Der Geschäftsführer des Heimatschutzes zeigt dafür wenig Verständnis. «Die SVP verlangt einen lockereren Umgang mit Schutzobjekten. Es soll nur noch die Aussenhülle geschützt werden», sagt Gianni Christen.

«Jene Partei also, die Heimatwerte proklamiert, schaut dann bei schützenswerten Bauten vor allem auf den Profit.»

Das passe nicht zusammen. Das Amt für Denkmalpflege hat zwar keine Entscheidungsbefugnis. Ihre Stellungnahmen haben aber bei Bauentscheiden viel Gewicht.

Reduktion der Anzahl schützenswerter Bauten

Ein weiteres Problem der Neuausrichtung des Amtes dürfte gemäss Christen die Überarbeitung der Schutzpläne sein. Was darin als schützenswert gilt, sei nach hartem Ringen zwischen Gemeinden, Grundeigentümern, Denkmalpflege und Heimatschutz das Resultat eines Minimalkonsenses gewesen. «Heute aber sagt die Denkmalpflege: ‹Wir haben zu viele Schutzobjekte im Kanton›.» Das sei wohl für die langjährigen Mitarbeitern ein Affront gewesen, denn plötzlich gelte nicht mehr, wofür man die vergangenen zehn Jahre gerungen habe. Das sei einfach unverständlich.

«Die Denkmalpflege verliert ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie ihre Grundsätze fallen lässt.»

Das sieht die zuständige Regierungsrätin anders. Carmen Haag sagt, die Neuausrichtung des Amts für Denkmalpflege habe gezeigt, «dass das ‹Hinweisinventar Bauten› überarbeitet werden muss, weil es den wissenschaftlich-fachlichen Anforderungen nicht mehr genügt». Ebenfalls müssten die Grundlagen für die Ortsbilder, die teilweise aus den 1970er-Jahren datierten und damit überholt seien, überarbeitet werden. «Zudem soll neu berücksichtigt werden, ob ein Gebäude von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung ist.» Dies führe tendenziell zu einer Reduktion der schützenswerten Objekte.

Das Amt ist derzeit nicht komplett handlungsfähig

Die Personalnot der vergangenen Monate brachte das Amt an seine Grenzen. Mit der permanenten Zunahme an Baugesuchen im Kanton steigt auch die Anzahl an Umbauten in schützenswerten Objekten. Eine Personalaufstockung ist offenbar kein Thema. Vielmehr galt es, mit angekratztem Ruf nach Kandidaten für die Vakanzen zu suchen. «Es ist derzeit wohl unmöglich, jedes Baugesuch genau zu kontrollieren», sagt Christen.

Damit hat er recht. «Mit den vorhandenen personellen Ressourcen können nicht alle Geschäfte detailliert beurteilt werden», sagt Regierungsrätin Haag. «Priorität haben besonders wertvolle Objekte und Fragen im Bereich des Inventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz.» Bei anderen Objekten könne zurzeit keine vertiefte Beurteilung oder Beratung mehr stattfinden. Die Gemeinden seien über diese Situation informiert.

