Unmut am Untersee Der Stadtpräsident von Steckborn tritt Ende Mai ab – und bezieht noch bis Ende Jahr den vollen Lohn: Das sind die Gründe Empörung wegen Entlöhnung: Steckborns Stadtpräsident Roman Pulfer bekommt trotz Rücktritt Ende Mai bis zum Jahreswechsel Lohn. Das sorgt für Unmut, Vizestadtpräsidentin Kathrin Mancuso erklärt sich, der Kanton klärt auf. Samuel Koch 07.05.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Ortstafel des Unterseestädtchens Steckborn. Bild: Donato Caspari

Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse Im Mai 2020 überschlagen sich in Steckborn die Ereignisse. Nach der Bekanntgabe des Rücktritts des parteilosen Stadtrates Gregor Rominger kommt ein interner Streit innerhalb des Stadtrates und der Stadtverwaltung zum Vorschein.

Im Sommer geht der langjährige Stadtschreiber. Im Juli wird bekannt, dass sich auch der langjährige Bauverwalter in Frühpension verabschiedet.

Im Oktober gibt Vizestadtpräsidentin Michaela Dähler wegen «gravierender Mängel des Stadtpräsidenten» ihren Rücktritt.

Ruhe kehrt auch mit den erfolgreichen Ersatzwahlen der Stadträte Kathrin Mancuso und Jack Rietiker nicht ein. Der auf Anfang November eingestellte Bauleiter René Clausen muss seinen Posten bereits nach wenigen Wochen wieder räumen.

Im Januar erleidet das Budget 2021 bei einer Volksabstimmung Schiffbruch. Im zweiten Anlauf Ende März gibt es eine deutliche Mehrheit.

Ende März wird bekannt, dass der Leiter der Sozialen Dienste seine Kündigung eingereicht hat, mit Auswirkungen auf Steckborn und viele umliegende Gemeinden.

Ende April wird der Druck zu gross, Stadtpräsident Roman Pulfer verkündet seinen Rücktritt per Ende Mai. Seinen Lohn erhält er noch bis Ende Jahr.

167'000 Franken. So viel beträgt der jährliche Bruttolohn des Stadtpräsidenten Roman Pulfer. So steht es in einem Dokument, in welchem der Stadtrat hinsichtlich der Budgetabstimmung im März Fragen von Einwohnern beantwortet hat. Mehr als die Hälfte seines Jahreslohns kassiert Pulfer noch, obwohl er mit seinem angekündigten Rücktritt per Ende Mai vorzeitig aus dem Stadtpräsidium ausscheidet. Das sagt Vizestadtpräsidentin Kathrin Mancuso, denn als vom Volk gewählte Person habe Pulfer keinen Anstellungsvertrag im üblichen Sinn. Mancuso sagt:

«Der Stadtrat hat deshalb, nach Rücksprache mit dem Kanton, die einvernehmliche Regelung getroffen, ihn bis Ende Jahr zu entlöhnen.»

Kathrin Mancuso, Vizestadtpräsidentin Steckborn. Bild: Andrea Stalder

Das löst im Unterseestädtchen auch Empörung aus. Unter dem Titel «Ein Scherbenhaufen – wird belohnt» reagiert jemand in einem Leserbrief im Lokalblatt «Bote vom Untersee und Rhein» mit Unverständnis. Sieben Monate Lohn, «ohne entsprechende Gegenleistung in dieser Zeit», fallen auf Kosten der Steuerzahler an. Ganz geschweige von den bevorstehenden Zusatzkosten durch Kündigungen sowie die Übergangsphase, die Stadträtin Mancuso als Stadtpräsidentin ad interim führt, bis das Stimmvolk im Herbst eine Nachfolge für Roman Pulfer wählt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ratschlag vom Departement für Inneres und Volkswirtschaft

Kathrin Mancuso erklärt, dass sich der Stadtrat ans kantonale Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) gewendet und dort um Rat gebeten habe. «Wir haben ja auch nicht gewusst, wie das in einem solchen Fall gehandhabt wird», sagt Mancuso.

Bei den Abklärungen am anderen Ende der Telefonverbindung sass DIV-Generalsekretär Andreas Keller. Weil der Stadtpräsident vom Stimmvolk grundsätzlich bis Ende Legislatur im Mai 2023 gewählt sei, gebe es bei diesen Arbeitsverhältnissen weder eine Kündigungsfrist noch sonstige rechtliche Handhabungen. Mit der Erfahrung aus über 25 Jahren im Gemeindewesen hat Keller deshalb den Ratschlag an den Untersee gegeben, es wie in der Verordnung des Regierungsrates über die Rechtsstellung des Staatspersonals zu machen. Keller sagt:

Andreas Keller, Generalsekretär Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV). Bild: Donato Caspari

«Eine gesetzliche Regelung gibt es nicht, das ist ein Abwägen von Interessen.»

Die nun vorliegende Lösung mit einer Abgeltung für Stadtpräsident Pulfer bis Ende Jahr bezeichnet Keller als «vertretbare Lösung», die vermutlich mit einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Pulfer und dem Stadtrat zu Stande gekommen sei.

Heikle Phase, mit vorerst unbeantworteten Fragen

Für den Steckborner Stadtrat oberste Priorität hat nun die Übergangszeit, die aufgegleist werden soll. Antworten auf Fragen zum Personaldossier respektive zur Ressortverteilung generell sowie zu den durchgerüttelten Sozialen Diensten beziehungsweise der Berufsbeistandschaft mit dem Verband Thurgau Nordwest will Mancuso nicht vorwegnehmen. Dafür sei es derzeit noch zu früh. «Wir sind in einer äusserst heiklen Phase, und ich möchte nichts riskieren, was ein gutes Vorankommen gefährden würde», sagt Mancuso.

Sie setze sich für eine möglichst offene Kommunikation gegenüber den Stimmberechtigten ein, erwähnt aber auch das Amtsgeheimnis und den Persönlichkeitsschutz. «Das sind nicht nur Floskeln», sagt sie und ergänzt:

«Oftmals sind uns die Hände gebunden, obwohl von aussen Eindrücke entstehen, die selten der Wahrheit entsprechen.»

Für die offenen Stellen in der Verwaltung gibt es nach und nach Ausschreibungen, um die Vakanzen möglichst schnell wieder zu besetzen. Das sei aber nicht ganz so einfach, gibt Mancuso zu. Und sie bittet die Bevölkerung um etwas Geduld und Verständnis, dass die Übergangsphase aus dieser schwierigen Zeit nicht von heute auf morgen bewerkstelligt werden könne. Dazu benötige es jetzt zunächst Gespräche im Stadtrat.

Im Stadtrat, der zuletzt vier Rücktritte verkraften musste und dem womöglich bald ein weiterer Rücktritt bevorsteht, läuft laut Mancuso nicht alles verkehrt. «Wir sind nicht zerstritten und arbeiten gut zusammen.» Die nebenamtlichen Stadträte seien aber alles Milizpolitiker, weshalb sie sich nicht den ganzen Tag um die Angelegenheit der Stadt kümmern könnten. Mancuso sagt: «Das geht in der Öffentlichkeit oftmals vergessen.»

Die falschen Mittel für den richtigen Zweck

Der scheidende Stadtpräsident Roman Pulfer antwortet auf keine Anfragen dieses Mediums, weder telefonisch noch schriftlich. Dem «Bote vom Untersee und Rhein» sagt er: «Mir wurde klar, dass ich es wohl nicht mehr innert nützlicher Frist schaffen würde, Politik und Verwaltung aus der Krise zu führen, auch wenn der Rückhalt in der Bevölkerung da ist.»

Zu den angestossenen Veränderungen innerhalb des Stadtrates und der Verwaltung, die er als «notwendig und bereits zu einem guten Stück gelungen» bezeichnet, sagt er: «Mein Fehler war, dass ich nicht beziehungsweise immer zu spät erkannt habe, dass solche Veränderungen auch immer mit Ängsten und Widerständen verbunden sind.» Er habe die falschen Mittel für den richtigen Zweck eingesetzt.

Roman Pulfer erklärt an der Pressekonferenz seinen Rücktritt als Stadtpräsident. Bild: Andrea Stalder (Steckborn,

26. April 2021)

Zukünftige Entscheide zu verkünden, das liege jetzt in den Händen des Stadtrates unter der baldigen Leitung von Vizestadtpräsidentin Kathrin Mancuso. Und weiter sagt Pulfer:

«Alle Zwistigkeiten an meiner Person festzumachen, ist nun nicht mehr möglich.»