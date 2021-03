UNGEWISSHEIT Schuld ist Corona: Die Ludothek Frauenfeld blickt auf ein aussergewöhnliches Vereinsjahr zurück Aktuell ist die Ludothek trotz Lockdown offen, im Gegensatz zum Frühling 2020. Die Jahresversammlung findet indes nur auf schriftlichem Weg statt. Und statt Spielabenden in der Altstadt trifft man sich online. 15.03.2021, 18.17 Uhr

Brettspiele wie «Mensch ärgere dich nicht» kann man in der Ludothek Frauenfeld ausleihen. Bild: Fotolia

(ma/red) Und immer wieder Corona. So findet auch die diesjährige Jahresversammlung der Ludothek Frauenfeld auf schriftlichem Weg statt. Die Agenda des Vereins für die kommenden Monate wäre eigentlich reich befrachtet, wie den aktuellen Ludo-Info zu entnehmen ist. Was effektiv möglich ist, steht aber in den Sternen. Das Dog-Turnier vom 21. März ist sicher bis auf weiteres verschoben. Am 29. Mai wäre ein Tag der offenen Tür geplant. Statt den regelmässigen Spielabenden im Bistro Zur Alten Kaplanei finden Online-Royal-Dog-Spiele statt (bei Fragen: reglich@bluewin.ch).