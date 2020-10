Unförmiges oder beschädigtes Gemüse lässt sich schwer verkaufen – das musste der Steckborner Landwirt Nathan Baumann am eigenen Produkt erfahren Die Kürbisse vom Grossverteiler Nathan Baumann brachten ihm plötzlich zu viele Gramm auf die Waage. Nun drohte ihnen ein unwürdiges Ende. Produzent Sepp Egger aus Wertbühl hat Tipps auf Lager, wie das Gemüse in «Ladenform» kommt. Stefan Marolf 06.10.2020, 05.00 Uhr

Der Steckborner Landwirt Nathan Baumann mit seinen zu gross geratenen Kürbissen. Bild: Reto Martin

Den Speisekürbissen von Nathan Baumann drohte ein unwürdiges Ende. Statt in der Auslage eines Grossverteilers hätten sie in der Biogasanlage oder als Tierfutter enden können. Der Grund: Sie sind zu gross. Das berichtete der «Blick» unlängst. Baumann und sein Kollege Benjamin Fuhrmann, Landwirte zwischen Steckborn und Mammern, bauten auf einem halben Hektar Kürbisse an. Kurz vor Erntebeginn waren sie so gut wie verkauft – ein Grossverteiler sollte sie abnehmen.