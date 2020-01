Unfall auf Weinfelder Spielplatz: Metallkante gefährdet spielende Kindergärtler

Am Mittwochnachmittag hat auf dem Gelände des alten Spielplatzes beim ehemaligen Schulhaus Schwärze eine Geländebegehung mit Kindern stattgefunden. Der Spielplatz wird von der Stadt in Zusammenarbeit mit Kindern aus dem Quartier neu gebaut, erklärt Stadträtin Ursi Senn-Bieri. «Das Ziel ist es, einen Spielplatz zu bauen, wie er eben nicht in jedem Garten steht.» Naturnah, kinder- und generationenfreundlich soll der Platz werden, sagt Senn-Bieri. In zwei Wochen werde mit interessierten Kindern eine mögliche Planung besprochen.