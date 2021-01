Umzug und Konzentration Züglete macht glücklich: Auf das eine Amt der Stadt Frauenfeld am Rathausplatz 1 folgt das nächste – Win-win-Situation für alle Beteiligten Standortrochade in der Frauenfelder Stadtverwaltung: Das Amt für Freizeitanlagen und Sport zieht vom Rathausplatz in die Schlossmühle, das Amt für Alter und Gesundheit bezieht die frei werdenden Räumlichkeiten und konzentriert damit von drei auf eine Adresse. Mathias Frei 06.01.2021, 04.20 Uhr

Ein voller Umzugskarton.

Bild: Fotolia

Ein oft gehörter Vorsatz fürs neue Jahr: mehr Bewegung. Zwei Ämter der Stadtverwaltung gehen als Beispiel voraus. Sowohl das Amt für Freizeitanlagen und Sport als auch das Amt für Alter und Gesundheit haben im Budget 2021 kleine Beträge eingestellt für Standortrochaden. Den Anfang macht ersteres Amt unter der Leitung von Roman Brülisauer, das im Departement von Stadtrat Fabrizio Hugentobler beheimatet ist. Das Amt für Freizeitanlagen und Sport hat seinen Standort aktuell noch im Rathausplatz 1 im ersten Obergeschoss.

«Der ausschlaggebende Grund für unsere Umzugspläne ist der Umstand, dass wir am bisherigen Standort absolut limitiert sind in Sachen Arbeitsplätze.»

So erklärt es Stadtrat Hugentobler. Zugleich ist aber in ebendieser Amtsstelle mit dem zentralen Facility-Management eine neue Stelle (Pensum: 100 Prozent) geschaffen worden.

Sinnvolle Nähe zum Bau

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat und Departementsvorsteher Werke, Freizeitanlagen und Sport. Bild: PD

Man habe sich deshalb auf die Suche gemacht nach neuen Büroflächen, sagt Hugentobler. In der Frauenfelder Peripherie hätten sich durchaus geeignete Flächen finden lassen. Zentral gelegen seien die geprüften Objekte aber oft zu klein, selten zu gross gewesen. Letztlich habe man sich für eine sehr naheliegende Lösung entschieden, wie Hugentobler sagt, nämlich den Umzug ins Erdgeschoss der Bollag-Liegenschaft an der Schlossmühlestrasse 7. Hier war zuletzt das Passbüro des kantonalen Migrationsamtes untergebracht. Und gleichenorts in den Obergeschossen sind die städtischen Ämter für Hochbau und Stadtplanung sowie Tiefbau und Verkehr untergebracht. So liessen sich Synergien innerhalb der Verwaltung besser nutzen, freut sich Hugentobler.

«Die Nähe zum Bau macht Sinn. So gibt es eine enge Zusammenarbeit mit den im Hochbauamt neu geschaffenen Liegenschaften-Stellen und auch bei Bauprojekten wie dem Hallenbad-Neubau.»

Spätestens Ende Februar soll der Umzug vollzogen sein. Am neuen Standort sind kleinere Umbauarbeiten betreffend Raumaufteilung notwendig, wofür 80'000 Franken budgetiert worden sind. Stadtrat Hugentobler hatte sein Büro bislang am Rathausplatz. Zukünftig wird er von der Gaswerkstrasse aus arbeiten, wo sich mit Thurplus das andere Standbein seines Departements befindet.

Die Bollag-Liegenschaften sind im Besitz der ortsansässigen Walter Bollag AG, während eine Stadtzürcher Immobilienfirma Eigentümerin des Rathausplatzes 1 ist. Die Stadt bleibt also weiterhin eingemietet.

Aus drei mach eins

Elsbeth Aepli Stettler, Vizestadtpräsidentin und Departementsvorsteherin Alter und Gesundheit.

Bild: Donato Caspari

Einen anderen Weg geht das Amt für Alter und Gesundheit unter der Leitung von Urban Kaiser. Es gehört zum Departement für Alter und Gesundheit von Vizestadtpräsidentin Elsbeth Aepli Stettler. Das Amt konzentriert seine drei Standorte an einem, nämlich am Rathausplatz 1. Ein Grossteil des Amtes ist heute im Haus Sapone, einer städtischen Liegenschaft auf dem Areal des Alterszentrums Park, daheim. Bereits an der Adresse am Rathausplatz ist die Abteilung Krankenkasse und AHV untergebracht. Zudem befindet sich die Fachstelle für Alters- und Generationenfragen im Foyer des Rathauses. Die Pläne sehen nun vor, dass die Fachstelle und das Amt an den Rathausplatz umziehen. Auch Vizestadtpräsidentin Aepli Stettler zieht mit ihrem Büro vom AZP-Areal dorthin.

«Die Konzentration des Amtes für Alter und Gesundheit an einem Ort gehört zu unseren aktuellen Legislaturschwerpunkten.»

Das sagt Stadträtin Aepli Stettler. Man halte bereits seit zwei, drei Jahren nach geeigneten Räumlichkeiten Ausschau. Sie verspricht sich viel Synergiepotenzial und auch gedanklich kürzere Wege innerhalb des Amtes und hinüber zum Rathaus.

Umzugskartons im Laufe des März

In grosser Vorfreude ob der Standortkonzentration ist Amtsleiter Urban Kaiser. Wie er sagt, ist der Umzug im Laufe des März geplant. «Bis Anfang April sollten wir eingerichtet sein.» Die bisherigen Räumlichkeiten des Amtes für Freizeitanlagen und Sport seien optimal eingerichtet und würden auch über eine Schalteranlage verfügen, was von Vorteil sei. Die Büroausstattung werde weiterverwendet, lediglich für ein paar geringfügige Anpassungen wie zum Beispiel eine neue Beschilderung sind – mit dem damaligen Wissen während der Budgetierungsphase – gesamthaft 3000 Franken budgetiert.

«Wir versprechen uns sehr viel davon.»

Urban Kaiser, Amtsleiter Alter und Gesundheit. Bild: Reto Martin

Das sagt Kaiser und sieht nur Vorteile in der Standortkonzentration. Die Fachstelle für Alters- und Generationenfragen sei der Link zur Bevölkerung, wo die strategische Planung des Amtes konkret werde. Die räumliche Nähe werde die Zusammenarbeit zwischen Amt und Fachstelle weiter verbessern und stelle damit indirekt auch einen Mehrwert für die Bevölkerung dar. Auch mit der Abteilung Krankenkasse und AHV habe es schon bisher einen regen Austausch gegeben. Kaiser sagt:

«Es wird einfacher, wenn man sich in Zukunft sehen kann.»