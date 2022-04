Umweltverschmutzung Der Sisyphus am Strassenrand: Adrian Oettli kämpft in seiner Freizeit gegen Littering Adrian Oettli aus Elgg sammelt in seiner Freizeit Abfall und berichtet darüber auf Instagram. Ein Porträt über einen, der anderen freiwillig immer wieder aufs Neue hinterherräumt. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 02.04.2022, 12.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ohne Sack geht Adrian Oettli nicht aus dem Haus. An Strassenrändern, wie hier an der Hauptstrasse von Matzingen Richtung Aadorf, findet er immer Abfall. Bild: Reto Martin

Es gibt schönere Spazierstrecken als die Hauptstrasse von Matzingen nach Aadorf. Adrian Oettli geht sie trotzdem ab und zu, vor allem am Feierabend oder am Wochenende. In der einen Hand hält er dann einen grauen Abfallsack, mit der anderen nimmt er zusammen, was nicht auf die Wiese gehört: Aluminiumdosen, PET-Flaschen, ab und zu eine Plastikverpackung. Er bückt sich für jedes noch so kleine Papierfetzchen. Handschuhe trägt er keine, schmutzige Hände sei er sich vom Bau gewöhnt. Oettli ist gelernter Maurer und arbeitet heute als Bauführer.

Fast gefährlich nah an der Strasse liest er Zigarettenstummel auf. Autos und Lastwagen donnern mit 80 Stundenkilometern vorbei. Ab und zu hupt jemand, warum kann Oettli nicht einschätzen. «Entweder sie kennen mich oder sie denken, ‹Hey Arschloch, weg da von der Strasse›». So oder so macht er weiter. Nach wenigen Minuten ist sein 35-Liter-Sack halb voll.

Ganz oder gar nicht

Das mit dem Abfallsammeln hat vor vielen Jahren in den Ferien begonnen. Adrian Oettli reiste an Strände, die als die schönsten der Welt angepriesen wurden. Vor Ort dann die Ernüchterung: überall Abfall. Statt wie die anderen Touristen die Sonne zu geniessen, sammelte er Zigarettenstummel und Essensverpackungen auf. Irgendwann fragte er sich:

«Wieso mache ich das nur im Ausland und nicht auch zu Hause in der Schweiz?»

Zuerst sammelte Adrian Oettli in den Ferien Abfall, dann auch zu Hause. Bild: Reto Martin

Seitdem nimmt der 45-Jährige Abfall zusammen, wo er ihn sieht – manchmal fast zwanghaft. Beim Spazieren im Wald, vor Arbeitsbeginn auf der Baustelle, in den Ferien beim Wandern. «Da habe ich auch schon gedacht: Nein, jetzt bücke ich mich nicht schon wieder.» Doch wieso den Zigarettenstummel mitnehmen, aber das Taschentuch fünf Meter weiter liegen lassen? «Also ging ich die paar Schritte wieder zurück und nahm es doch auf.» Wenn schon, dann richtig.

Überwindung habe es ihn nie gekostet, den Abfall anderer aufzusammeln. Auch wenn ihn die Leute, mit denen er jeweils unterwegs ist, dafür manchmal schräg anschauen. Auch seine Freunde hätten sich am Anfang fast ein wenig geschämt, als er am Strand oder beim Wandern zu fetzeln begann. Schliesslich mussten sie aber sagen: Eigentlich hat er recht. Mittlerweile habe seine Abfallsammlerei sogar auf den einen oder anderen abgefärbt, sagt Oettli.

Auf Instagram postet er Abfallberge

Um zu zeigen, wie viel Abfall an den Strassenrändern, auf Waldwegen und Wiesen herumliegt, startete er vor rund zwei Jahren den Instagram-Kanal «stop_littering_now_2020». Dort postet er Bilder vom Abfall, den er gesammelt hat, und schreibt dazu wo. Pro Woche kommen derzeit etwa 20 Follower hinzu. Bilder von sich veröffentlicht Oettli auf dem Kanal keine. Es gehe um die Sache, nicht um ihn. Das betont er mehrmals und mit Nachdruck. Unter seinen Instagram-Beiträgen gibt es bewundernde und ermutigende Kommentare. Trotzdem bleibt Oettli skeptisch: «Es ist die Frage, wie viel das wirklich bringt. Die meisten liken einfach die Bilder, wie sie es mit allen anderen davor auch schon getan haben», sagt er nüchtern.

Dass Leute die Zigarette oder den Kaffeebecher aus dem Autofenster in die Natur werfen, kann Oettli nicht verstehen. Alle paar Monate geht er die gleichen Strecken ab, Elgg–Aadorf, Gerlikon–Hagenbuch, Wiesendangen–Seuzach. Die grauen Säcke füllen sich jedes Mal, der Abfall wird nicht weniger. «Seit Corona liegen noch dazu überall Masken.» Es frustriere ihn nicht, dass die von ihm gesäuberten Strassenränder immer wieder voller Abfall seien. Er habe es einfach akzeptiert. Beinahe stoisch nimmt er den Müll auf fremden Wiesen und Äckern zusammen. «Dabei kann ich den Kopf ausschalten und habe Zeit für mich.» Die Bauern, denen das Land gehört, reagierten zuerst meist verwundert, dann dankbar.

«Zigarettenstummel sind für die Natur am schlimmsten», sagt Adrian Oettli. Diese hier hat er während einer Woche auf einem Parkplatz gesammelt. Bild: Reto Martin

Wenig Abfall, wenig Fleisch, grosses Auto

Den Abfall, den er sammelt, nimmt Adrian Oettli mit nach Hause nach Elgg, wo er wohnt und aufgewachsen ist. In seiner Garage leert er ihn aus, sortiert ihn und bringt ihn dann zum Recyclinghof. Was nicht recyclebar ist, geht in die Verbrennung. Die Abfallsäcke, die er füllt, bezahlt Oettli selbst: «Ich könnte mein Geld auch für Dümmeres ausgeben.» Ein Stutz hier und dort tue ihm nicht weh.

«Mir geht es natürlich gut. Nicht jeder hat die Zeit oder den Platz bei sich zu Hause, um zu recyceln.»

Er selbst versuche, Abfall, so gut es geht, zu vermeiden. Meist kaufe er Biogemüse, das sei aber – im Gegensatz zu herkömmlichem Gemüse – meistens in Plastik eingeschweisst. «Das ist schon paradox.»

Oettli will kein Moralapostel sein, sondern einfach zeigen, wie es anders geht. «Ich bin auch nicht perfekt», sagt er, als er beim Parkplatz bei der Autobahnausfahrt Matzingen vor seinem Auto steht, einem weissen SUV:

«Ich fahre einen viel zu grossen Karren. Was der ausstösst …»

Da er beruflich viel mit dem Auto unterwegs sei, wünsche er sich eine gewisse Ausstattung. Das könne ein anderes Auto aber einfach nicht bieten. Mit dem Abfallsammeln leiste er seinen Teil. Nicht mehr und nicht weniger.

Er kann es nicht lassen

Was ist Oettlis Motivation? «Mir tun die Tiere und die Natur leid.» Das ist auch der Grund, warum er nur noch selten Fleisch isst. Bei einem guten Cordon bleu oder einer Einladung macht er aber auch einmal eine Ausnahme. «Aber wenn ich bei meinem Göttibub zum Zmittag bin, kommt wegen mir kein Fleisch auf den Tisch.» Dieser eine fleischlose Tag, den die Familie dadurch einlegt, ist ihm schon viel wert:

«Studien zeigen, dass es einen enormen Einfluss auf das Klima hätte, wenn nur jeder und jede einmal in der Woche auf Fleisch verzichten würde.»

Fakten kennt Oettli viele, seit mehreren Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema und liest Bücher dazu. Politisch engagieren will er sich aber nicht. «Ich bin eher ein Macher, keiner, der sich hinsetzt und Vorstösse schreibt», sagt er. Papierarbeit liege ihm nicht besonders. Auch hätten ihn schon Leute gefragt, wieso er nicht Clean-up-Days organisiere. Aber da kämen sowieso nur Personen, die ihren Abfall bereits richtig entsorgten, das mache wenig Sinn.

Adrian Oettli fotografiert den gesammelten Abfall und teilt die Bilder auf seinem Instagram-Kanal. Bild: Reto Martin

So nimmt Adrian Oettli weiterhin alleine Abfall zusammen, im Vorbeigehen oder auf einer seiner Abfalltouren. Die macht er, wenn er gerade Lust hat. «Manchmal gehe ich zweimal pro Woche, dann wieder einen Monat nicht mehr», sagt er.

Für diesen Tag ist es an der Hauptstrasse von Matzingen nach Aadorf genug, seine «richtige» Arbeit ruft. Adrian Oettli zieht die Schnur des vollen Abfallsacks zu und geht Richtung Auto. Dann sieht er doch noch eine Aludose und nimmt sie zusammen. Zwei Meter weiter liegt eine Zigarettenschachtel, auch die hat noch Platz im Sack. Das Gleiche gilt für drei Zigarettenstummeln und eine Glasflasche, die er noch entdeckt. Er kann das Abfallsammeln halt nicht lassen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen