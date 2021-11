Gachnanger Tegelbachstrasse leidet unter Biberschäden

Umwelt Paradies für den Biber, Ärgernis für den Menschen: Gachnanger Tegelbachstrasse leidet unter dem Einfluss des Nagetiers Rund um den Tegelbach auf Gachnanger Gemeindegebiet ist es zu Biberschäden gekommen. Für die Tegelbachstrasse ist bereits eine Sanierung vorgesehen. Matthias Keller, Vizegemeindepräsident von Gachnang und Ressortleiter für Tiefbau und Umwelt, erklärt die aktuelle Situation. Kim Ariffin Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.05 Uhr

Mitarbeiter Tiefbau der Gemeinde Gachnang Marcel Brühwiler und Vizegemeindepräsident von Gachnang Matthias Keller posieren vor dem Biberschäden-Warnschild beim Tegelbach. Bild: Kim Ariffin

Zwischen Mensch und Biber herrscht schon seit langer Zeit eine Hassliebe. Beide wollen jeweils ein Gebiet für ihre eigenen Interessen nutzen, weswegen es immer wieder zu Konflikten kommt. Letztens hat sich mindestens eine Biberfamilie im Tegelbach niedergelassen. Laut den Anwohnenden gab es bereits mehrere Sichtungen. Auch der Kefikerbach blieb nicht von den frechen Nagern verschont, der Bach wurde sogar fast zum Überlaufen gebracht. Marcel Brühwiler, Mitarbeiter des Tiefbaus Gachnang, sagt lachend:

«Wie es aussieht, sind mehrere Familien auf dem Vormarsch nach Frauenfeld.»

Rund um den Tegelbach sind die Biber ganz schön fleissig gewesen, innerhalb kurzer Zeit haben sie Dämme und unterirdische Röhren mit Unterwassereingang gebaut. Während es sich die Tiere gemütlich machen, leidet die danebenliegende Tegelbachstrasse. Der Untergrund ist uneben und weist unzählige Löcher auf. Der Werkhof hat deswegen mit der Thurgauer Jagd- und Fischereiverwaltung eine Sanierung vorgesehen, die ersten Massnahmen sind bereits vollzogen. Mittlerweile ist die holprige Strasse bereits abgesperrt. Gachnangs Vizegemeindepräsident und Ressortleiter für Tiefbau und Umwelt, Matthias Keller, erläutert:

«Weil wir den Belag erneuern und die Löcher füllen müssen, bleibt die Strasse momentan gesperrt. Der instabile Untergrund der Strasse ist eine weitere Ursache für die Unebenheiten.»

Das Wetter ist momentan zu schlecht für eine Sanierung, weswegen die Reparaturen erst nächsten Frühling vollendet werden können. Die daraus resultierenden Kosten sollen voraussichtlich zwischen 6000 und 8000 Franken liegen.

Das Werk der Biber beim Tegelbach in Gachnang. Bild: Kim Ariffin

Seit 59 Jahren unter Naturschutz

Der Thurgau ist schweizweit als Biberparadies bekannt. Zirka 600 Nagetiere leben hier. Sie alle stammen von den neun norwegischen Bibern ab, die zwischen 1968 und 1969 in der Region des Nussbaumersees freigelassen wurden und den heutigen Biberbestand im Thurgau gründeten. Dank dem grossen Angebot an Nahrung und der Vielfalt an Flüssen bietet der Kanton die perfekte Lebensgrundlage für den Nager. Zudem ist der Biber in der Schweiz seit 1962 streng geschützt und darf weder gejagt noch vertrieben werden. Um allfällige Überschwemmungen zu verhindern, müssen die jeweiligen Verantwortlichen rasch Massnahmen einleiten. Dabei sollten sie sowohl den Wohnraum der Nagetiere sowie das Wohl der Infrastrukturen respektieren. Keller sagt:

«Der Biber darf sich gerne in seinem Gebiet austoben, solange es für uns Menschen keine negativen Konsequenzen gibt.»