Berlinger können Sonnenenergie-Anteil von der Unterseehalle kaufe

Umwelt Ein Stück Sonne für alle: Haushalte kaufen Energie vom Dach der Unterseehalle Berlingen Das Konzept Solargemeinschaft Unterseehalle Berlingen erlaubt es den Haushalten in der Gemeinde, einen Teil der 600 Quadratmeter grossen Anlage auf dem Dach der Unterseehalle zu kaufen. Es gab mehr Nachfrage als verfügbare Flächen, verrät Gemeinderat Markus Oehler. Janine Bollhalder 05.04.2022, 11.30 Uhr

Ein Mann installiert eine Fotovoltaikanlage. Bild: Matthias Jurt (08. Oktober 2021, Baar)

Auf der Unterseehalle Berlingen laufen derzeit die letzten Arbeiten an einer Fotovoltaik-(FV)-Anlage. Sie hat den Betrieb Ende März aufgenommen, sagt der Berlinger Gemeinderat Markus Oehler. Die Idee hinter der Anlage ist, dass die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde ein Stück kaufen und so von der Solarenergie profitieren können, auch wenn sie kein eigenes Dach für eine FV-Anlage haben.

Das Konzept der Solargemeinschaft Unterseehalle Berlingen präsentierte der Gemeinderat im September 2020 gemeinsam mit einem Vertreter von Abonax. Das St.Galler Unternehmen stand der Gemeinde im Planungsprozess beratend zur Seite, wie Oehler erklärt. «Die FV-Anlage wird von einer Firma aus Ermatingen gebaut.»

Investition mit Rückgabegarantie

Markus Oehler

Gemeinderat Berlingen Bild: PD

Die FV-Anlage erstreckt sich über 638 Quadratmeter. Ein Quadratmeter erzeugt jährlich 100 Kilowattstunden, sagt Oehler. Die Kosten belaufen sich auf etwa 140'000 Franken und werden durch die Beteiligung von 68 Haushalten finanziert, die einen Teil der Anlage gekauft haben. Dabei haben sie einen bis zu 20 Quadratmeter grossen Anteil auswählen können. Ein Quadratmeter kostet 250 Franken und gewährt eine Nutzung von 20 Jahren. «Falls jemand vor Ablauf dieser Zeit aus Berlingen wegzieht oder aus dem Konzept aussteigen will, kann der Anteil an der FV-Anlage an die Gemeinde zurückgegeben werden», sagt Oehler. Die Kosten werden prozentual zur Laufzeit zurückvergütet und ein neuer Käufer für den Anteil am Solarprojekt gesucht.

Die Dächer der Unterseehalle Berlingen vor der Installation der FV-Anlage. Bild: PD

Der Solarstrom kommt aber nicht auf direktem Weg den beteiligten Haushalten zu. «Dann hätte ja jeder ein Kabel zur Unterseehalle legen müssen», sagt Oehler. Der von der FV-Anlage erzeugte Strom wird ins Netz geleitet. Auf der Stromrechnung der Haushalte, die beim Projekt mitwirken, wird der Strom des gekauften FV-Anteils vom gesamten Stromverbrauch abgerechnet und nur der Rest wird in Rechnung gestellt. Die Stromnebenkosten bleiben für den gesamten Stromverbrauch bestehen.

Das Solarprojekt der Gemeinde Berlingen fand Anklang. Nach Erteilung der Baubewilligung am 28. August des vergangenen Jahres durch den Kanton war bereits Ende September 64 Prozent der Solarfläche an Haushalte vergeben. Anfang Dezember, als der Bau der FV-Anlage begann, waren sämtliche Quadratmeter verkauft. Wie Oehler sagt, gibt es noch fünf Haushalte, die gerne noch einen Anteil gehabt hätten.

Neuer Platz für Swisscom-Mobilfunkantenne Die Mobilfunkantenne der Swisscom, die sich bei der Unterseehalle Berlingen befindet, erhält einen neuen Platz. Sie wird aufgerüstet und damit für ihren aktuellen Standort zu gross und zu schwer, wie Gemeindepräsident Ueli Oswald erklärt. Ihren neuen Standort findet die 5G-Antenne an der Westfassade des Gebäudes. Das Baugesuch ist bereits vom Kanton bewilligt, das Datum des Baustarts ist noch unklar. (jab)

Die Gemeinde hat ebenfalls Teile der FV-Anlage erworben. Damit werden zwei Parkfelder am Bahnhofplatz mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge bedient. Doch das ist ein separates Projekt, wie Oehler sagt. Ein Vorhaben im gleichen Sinn wie die Solargemeinschaft Unterseehalle ist derzeit nicht angedacht. Aber:

«Wenn aber noch mehr Nachfrage kommt, dann gäbe es noch Potenzial von 300 Quadratmetern auf dem Dach der Unterseehalle für weitere Solarelemente.»