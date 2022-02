Die Thurgauer Grünen wollen doppelt so viele Bäume

Umwelt Die Grünen wollen doppelt so viele Bäume und mehr Biolandwirtschaft Erneuerbare Energie, Energieeffizienz und Biodiversität – die Grünen Thurgau wollen im Jahr 2022 ihre Kraft und Zeit ganz gezielt ihren ureigenen Kernthemen widmen. Christof Lampart 25.02.2022, 17.19 Uhr

Simon Vogel, Co-Präsident der Jungen Grünen, Didi Feuerle, Kantonsrat, Kurt Egger, Präsident der Thurgauer Grünen und Nationalrat sowie Kantonsrätin Sandra Reinhard. Bild: Christof Lampart

An ihrer Jahresmedienkonferenz, welche die Grünen Thurgau am Freitagvormittag im Frauenfelder Eisenwerk abhielt, betonte Kantonalpräsident und Nationalrat Kurt Egger, dass gerade der Krieg in der Ukraine einem wieder bewusst werden lasse, wie stark Europa – und somit auch die Schweiz – vom russischen Gas abhängig sei.

Schon jetzt sei klar, dass in absehbarer Zeit «der Gaspreis durch die Decke» gehen werde, weshalb man alles dransetzen müsse, um erneuerbare Energien zu fördern. «Es wäre nur vernünftig, wenn wir unabhängiger werden würden», so Egger.

50 Millionen Franken für Solaranlagen

Wie das gehen könnte, erläuterte Simon Vogel, Grünen-Kantonsrat und Co-Präsident der Junge Grünen Thurgau: «Das Förderprogramm muss ausgebaut, Gebäudesanierungen und Heizungsersatz verstärkt werden und der Neubau von fossilen Heizungen nur noch in Ausnahmefällen bewilligt werden», so Vogel. Auch gehörten auf alle neuen Dächer und Industriebauten zwingend Solaranlagen.

Der Thurgau sollte dem EKT und den anderen Energieversorgungsunternehmen einen Rahmenkredit zur Verfügung stellen, mit dem gezielt Fotovoltaikanlagen gebaut werden könnten. «Mit einem Kredit von 50 Millionen Franken könnten bis 2030 20 Prozent des angestrebten Zubaus erreicht werden», so Vogel. Generell müsse der Kanton dafür besorgt sein, dass in Sachen erneuerbaren Energien ein investitionsfreudigeres Klima Einzug halte: «Investitionen müssen sich auch ohne Eigenverbrauch lohnen», so Vogel.

Grösste Artenvielfalt in Bauzonen

Kurt Egger betonte die Wichtigkeit des «Erhalts der Biodiversität in Stadt und Land». Gerade der Thurgau mit einer intensiven Landwirtschaft sei vom starken Verlust der Artenvielfalt betroffen. Mittlerweile sei es sogar so, dass die Artenvielfalt in Bauzonen höher sei als im Wald und deutlich höher als in der Landwirtschaft. Die Grünen arbeiteten deshalb an einer Volksinitiative «Naturnahe Landwirtschaft», deren Umsetzung dazu beitragen solle, dass sich die landwirtschaftliche Nutzfläche, auf der biologische Lebensmittel produziert werden, von heute 13 Prozent dereinst verdopple.

Auch die Zahl der Bäume in Siedlungsgebieten gelte es zu erhöhen, denn «in den letzten 50 Jahren ist die Anzahl der Bäume um 80 Prozent gesunken und sie sinkt weiter um jährlich 1,5 Prozent», erklärte Egger, und schob nach:

«Bäume kühlen unsere Städte und senken den CO 2 -Ausstoss, weshalb wir die Zahl der Bäume in den nächsten Jahren mindestens verdoppeln sollten.»

Steuergeschenke gefährden Klimaziele

Kantonsrat Didi Feuerle erklärte, dass für die Erreichung der Klimaziele der innerstädtische Verkehr «dekarbonisiert» werden müsse. Um dies zu erreichen, sollten sich die Thurgauer Städte vermehrt für die Schaffung von attraktiven, sicheren und hindernisfreien Velorouten und -schnellrouten starkmachen. Da der Thurgau jedoch nach wie vor ein «Autokanton» sei, müsse man auf kombinierte Mobilität setzen, so Feuerle, und erklärte, wie dies gehen soll:

«Für grössere Strecken den ÖV benutzen und dann in abgelegene ÖV-lose Gebiete das Elektroauto nehmen – das ist die Zukunft.»

Über die Finanzierung all dieser Ideen äussert sich die Fraktionspräsidentin der Grünen Thurgau, Sandra Reinhart. Für sie war klar, dass «es ausreichend finanzielle Mittel braucht, um die grossen Herausforderungen, die anstehen, zu meistern». Um Massnahmen gegen den Biodiversitätsverlust zu treffen und um den Zubau der erneuerbaren Energie sowie Massnahmen zur Reduktion von fossilen Brennstoffen ernsthaft zu unterstützen, müsse man auf einen solide finanzierten Haushalt zurückgreifen könne. Nicht Steuergeschenke verteilen, sondern genügend Geld für Umweltanliegen bereithalten, was der ganzen Gesellschaft nütze. Entsprechend ist Reinhart die angedachte Abschaffung der Liegenschaftssteuer ein Dorn im Auge, denn so würden Kanton und Gemeinden über 32 Millionen Franken an Einnahmen verlieren. Für Reinhart ist klar: «Die sinkenden Steuereinnahmen durch die Salamitaktik der Bürgerlichen kann sich der Thurgau nicht leisten.»