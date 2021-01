Umstrittene Abstimmung Sirnacher Stimmberechtigten schicken Zustupf für die geplante Sporthalle bachab Das Budget der Gemeinde Sirnach für das laufende Jahr ist bewilligt. Hingegen einen schweren Stand hatte am Sonntag an der Urne die umstrittene Vorlage bezüglich Sporthallen-Vorfinanzierung. Olaf Kühne 10.01.2021, 14.33 Uhr

Auf der Wiese zwischen Beachvolleyballfeld und alter Turnhalle soll dereinst die neue Dreifachhalle entstehen. Bild: Olaf Kühne

Gleich für sechs Vorlagen waren die Sirnacher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am Sonntag an die Urne gerufen. Was lange Zeit nach einem Routineakt aussah, nämlich die Bewilligung des Rechnungsabschlusses 2019 und des Budgets 2021, erhielt kurz vor dem Urnengang dann doch noch reichlich Zündstoff.