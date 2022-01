Umfrage «Wichtige Tradition fällt weg», «verständlich wegen Pandemie»: Die Absage der Bechtelisnacht sorgt in Frauenfeld für gemischte Gefühle Diesen Montagabend bleibt es in der Thurgauer Hauptstadt still. Schon zum zweiten Mal in Folge muss die Bechtelisnacht abgesagt werden. Doch wie stehen die Bevölkerung und Prominente von Frauenfeld zu diesem Entscheid? Kim Ariffin Jetzt kommentieren 17.01.2022, 04.10 Uhr

Teufel und Engel während der letzten offiziellen Bechtelisnacht vor Beginn der Coronapandemie. Bild: Donato Caspari (20. Februar 2020)

Ramon Kaspar. Bild: Kim Ariffin

«Es ist zwar schade, dass die Bechtelisnacht nicht stattfinden darf, weil sie für die Stadt Frauenfeld eine wichtige Tradition ist. Man kann aber auch an anderen Orten feiern. Ich war die letzten fünf bis sechs Jahre immer dabei. Diesen Montagabend unternehme ich wahrscheinlich etwas mit meinen Kolleginnen und Kollegen.»

Pepe Lienhard. Bild: Kenneth Nars / BLZ

«Dass die Bechtelisnacht ausfällt, ist ein Verlust für die Frauenfelder Gesellschaft. Ich durfte drei Mal als Gast daran teilnehmen, es war schön und ich lernte viele neue Leute kennen. Momentan sind alle Anlässe von den Restriktionen betroffen, da muss man diszipliniert sein und abwarten. Hoffentlich darf es nächstes Jahr wieder stattfinden.»

Samuel Kienast. Bild: Donato Caspari

«Die Absage finde ich äusserst schade, da es wichtig ist, einander zu treffen. Ich war früher häufig zu den Reden eingeladen. Jedoch ist es auch verständlich, da die Bechtelisnacht wegen ihres Charakters kaum mit 2G-Regeln umsetzbar wäre. Trotzdem geniesse ich den freien Abend und esse gemeinsam mit meinem Bruder einen feinen Znacht.»

Marcel Gerhard. Bild: Kim Ariffin

«Von mir aus kann man diese Nacht streichen, wenn schon die Motocross-WM in Frauenfeld verboten wird. Mir liegt das Rennfahren am Herzen, weil ich selbst im September 1992 Speedway-Weltmeister wurde. Ich bin ursprünglich nicht von hier, aber ich kann mich noch daran erinnern, als ich vor 20 Jahren an der Bechtelisnacht teilgenommen habe.»

Anders Stokholm. Bild: Andrea Stalder

«Wegen der aktuellen Lage war es notwendig, die Bechtelisnacht erneut abzusagen. Ich finde es sehr schade, weil diese Tradition zu Frauenfeld gehört wie die Zuckerfabrik und die Murg. Nach dieser Pause wird es jedoch umso schöner sein, wenn Bechtelis wieder gefeiert werden darf. Am Montagabend werde ich wahrscheinlich wie immer Dokumente studieren.»

Wilfried Bührer. Bild: Kim Ariffin

«Ich bin kein Urfrauenfelder, darum trifft mich der Verzicht nicht so hart. Ich kann jedoch mit denen mitfühlen, die jedes Jahr dabei waren und mit ihren Kameradinnen und Kameraden gemeinsam feierten. Dieser eine Montagabend war immer etwas Positives für Frauenfeld. Andererseits ist die Absage verständlich wegen der Coronalage und den Massnahmen.»

Ladina Naegeli. Bild: Kim Ariffin

«Ich bedaure ebenfalls, dass diese beliebte Frauenfelder Tradition zum zweiten Mal in Folge abgesagt wurde. Vor der Coronapandemie nahm ich fast immer daran teil. Für diese Bechtelisnacht habe ich jedoch kein Alternativprogramm geplant. Falls ich mit jemandem feiern werde, dann am ehesten in meinem engsten Freundeskreis.»

Hanny Bührer. Bild: Kim Ariffin

«Da ich wie mein Mann ebenfalls keine Urfrauenfelderin bin, finde ich den Ausfall nicht schlimm. Ich finde es sogar vernünftig, weil man ein solches Fest wegen der Pandemie niemals in der altbekannten Form durchführen könnte. Mir tun diejenigen leid, die bisher immer mit dabei waren.»

