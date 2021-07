Als letzter Kanton zentralisiert der Thurgau die Quellensteuer

Umbruch Als letzter Kanton: Der Thurgau baut bei der Quellensteuer Bürokratie ab Nur noch im Thurgau rechnen die einzelnen Gemeindesteuerämter die Quellensteuern selber ab. Nun soll der Kanton diese Aufgabe übernehmen. Auch für Firmen verringert sich dadurch der administrative Aufwand.

Silvan Meile 03.07.2021, 12.00 Uhr

Kristiane Vietze (FDP) an einer Sitzung des Grossen Rates des Kantons Thurgau im Frauenfelder Rathaus. Bild: Reto Martin

Ein nationaler Konzern wie die Migros rechnet die Quellensteuer in 25 Kantonen mit je einem Ansprechpartner ab. Nicht aber im Thurgau. Hier hat es die Migros dafür mit potenziell 80 Gemeindesteuerämtern zu tun. Denn es ist der letzte Kanton, der die Abwicklung der Quellensteuer noch dezentral organisiert.

Das soll sich nun ändern. Dafür hat die Frauenfelder FDP-Kantonsrätin Kristiane Vietze zusammen mit Vico Zahnd (SVP, Weingarten), Sabine Peter Köstli (CVP, Ettenhausen) und Martin Nafzger (SP, Romanshorn) die Motion «Wirtschaftsfreundliche, unbürokratische Abwicklung der Quellensteuer im Kanton Thurgau» eingereicht. Nicht weniger als 93 Ratskollegen unterstützen den Vorstoss. Der Kanton soll die gesetzlichen Grundlagen schaffen, um die Quellensteuer zentral abzuwickeln.

Der Kanton sieht nur Vorteile

Mit dieser Forderung rennen die Motionäre nun bei der Kantonsregierung offene Türen ein. «Das Motionsanliegen ist vollumfänglich zu unterstützen», antwortet der Regierungsrat. Er sieht viele Vorteile in einer zentralen Lösung. «Aufgrund des komplexer werdenden Quellensteuerrechts fehlt zunehmend das Experten-Know-how in kleinen und mittelgrossen Gemeindesteuerämtern, was Koordinationsaufwand und Rechtsunsicherheit zur Folge hat.» Das könne sogar zu einem Standortnachteil werden für den Thurgau.



Auch bei der eingesetzten Software könnte der Kanton sparen. Denn für die aktuell dezentrale Organisation müssten kostspielige Anpassungen in Auftrag gegeben werden, schreibt die Regierung und bilanziert: «Die Kostenfolgen wären aufgrund der Effizienzsteigerung und Synergienutzung für den Kanton, die Gemeinden und die Unternehmen positiv.»

Stellenabbau bei den Gemeinden

Der Kanton könnte tatsächlich Geld sparen. Zwar müsste das kantonale Steueramt um neun Stellen aufgestockt werden. Das seien jährlich wiederkehrende Kosten von 1,1 Millionen Franken. «Demgegenüber stehen Einsparungen von jährlich 1,3 Millionen Franken, weil der Kanton künftig keine Mitwirkungsentschädigung für den Quellensteuerbezug an die Gemeinden mehr bezahlen muss», schreibt der Regierungsrat. Dieses Geld würde hingegen in den Gemeindekassen fehlen. Dort stehen die Zeichen auf Stellenabbau. Widerstand ist im Grossen Rat allenfalls von Gemeindevertretern zu erwarten. Noch im Jahr 2015 lehnten sowohl Gemeinden als auch die Regierung eine Zentralisierung der Quellensteuerabrechnung ab.



Kristian Vieze hofft, dass durch die Änderung auf eine zentrale Organisation der Quellensteuer etwa das Fachpersonal grösserer Gemeindeverwaltungen in die entsprechende Abteilung des Kantons wechseln könnte. Über die Antwort der Regierung ist sie erfreut. «Es ist ein grosses Bedürfnis.» Vorbehältlich des Entscheids des Grossen Rates setzt die Regierung die Änderung für das Jahr 2023 in Aussicht.